В Барнауле организуют регулярные тренировки по дворовому футболу на средства президентского гранта

ТОС микрорайона Восточный Октябрьского района города Барнаула выиграл президентский грант в размере 491 тысяча рублей на реализацию проекта «Ребята нашего двора».

Фото: canva.com

Проект ориентирован на детей из малоимущих, многодетных, находящихся в социально опасном положении, трудной жизненной ситуации семей, проживающих на территории микрорайона Восточный. Он направлен на создание условий для организации в течение года регулярных тренировок по дворовому мини-футболу. В рамках проекта планируется привлечь тренера и приобрести инвентарь, что позволит проводить безопасные и организованные уличные тренировки в плановом режиме два раза в неделю.

«Ежемесячно будут проводиться дружеские встречи по мини-футболу с командами из соседних микрорайонов. Один раз в квартал планируются турниры, приуроченные к знаковым датам. Всего состоится четыре турнира с участием не менее пяти команд из близлежащих микрорайонов», ­сообщается на официальном сайте города Барнаула.