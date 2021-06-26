Алтайские легкоатлеты завоевали медали на Чемпионате России

Бегуны отлично показали себя на чемпионате России по легкой атлетике в Чебоксарах

Фото: “Алтайский спорт”

В третий соревновательный день алтайские спортсмены выиграли золото и серебро всероссийских соревнований, сообщает «Алтайский спорт».

Полина Миллер из Барнаула в финальном забеге на 400 метров показала лучшее время (50,98 секунды), опередив на полсекунды Антонину Кривошапку, которая первенствовала в полуфинале.

У мужчин на этой же дистанции достойно выступил ещё один представитель Алтайского края, 21-летный Савелий Савлуков. На финише он уступил три десятых секунды Максиму Федяеву из Железногорска и с результатом 46,07 занял второе место. Это отличный результат для 21-летнего бегуна, который в этом сезоне тренируется под руководством Сергея Клевцова, наставника Сергея Шубенкова. Третьим финишировал Кирилл Лямин – 46,47.

Женщины. 400 м

1. Полина Миллер – 50.98

2. Антонина Кривошапка – 51.32

3. Алена Мамина – 52.52

Мужчины. 400 м

1. Максим Федяев – 45,73

2. Савелий Савлуков – 46,07

3. Кирилл Лямин – 46,47.