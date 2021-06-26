В вузах и ссузах Барнаула идут приёмные кампании

Приёмные кампании 2021 года организованы с учётом требований санитарной безопасности. Так, в архитектурно-строительном колледже открыто две приёмные комиссии в разных корпусах, и все вузы и ссузы помимо личного приёма абитуриентов ведут обработку электронных заявлений.

Фото: пресс-службы АлтГТУ

Удобство и престиж

В приёмной комиссии Алтайского государственного колледжа свежо и просторно. Столы работников приёмной комиссии расставлены на большом расстоянии, отдельно стоят ряды стульев со столами, чтобы можно было спокойно заполнить и проверить все документы. В помещении работает рециркулятор.

Выпускник гимназии № 40 Кирилл Кайгородов окончил 9 классов и теперь подаёт заявления в три учебных учреждения.

— Хочу поступить на направление «организатор сетевых систем», — рассказывает Кирилл. — В Алтайский государственный колледж удобно ходить от бассейна, где я занимаюсь, поэтому пришёл сюда. Также подаю документы в колледж АГУ и архитектурно-строительный колледж. Приоритетнее АГУ. Это престижнее, и после окончания будет проще поступить в университет: не по единым экзаменам, а по внутриуниверситетским испытаниям. Я планирую позже получить высшее образование, но ещё не выбрал, где.

Кстати, колледж Алтайского госуниверситета обгоняет другие подразделения вуза по количеству поданных заявлений. Из более тысячи заявлений в АлтГУ именно в колледж было подано более 400 по 17 образовательным программам (по данным на 22 июня). Далее по популярности следуют Институт математики и информационных технологий и Институт психологии. Меньше всего желающих к тому моменту наблюдалось в Институте биологии и биотехнологии — всего три заявления, однако такие цифры были до основного наплыва абитуриентов.

Первые заявления

Хотя приёмная кампания идёт уже неделю, а в некоторых учебных заведениях и дольше, аттестаты выпускники получили позже, а значит, основной объём работы у комиссий ещё впереди. Первыми подавали заявления те, кто по каким-либо причинам не поступил в вузы и ссузы в прошлом году.

— Кроме них приходили ребята из коррекционной школы, у нас есть для них две специальности — «штукатур, облицовщик-плиточник» и «монтажник санитарно-технических систем и оборудования», — рассказывает технический секретарь приёмной комиссии Алтайского архитектурно-строительного колледжа Светлана Фоминская. — Популярны у нас «дизайн», «земельно-имущественные отношения», «сетевое и системное администрирование». В подготовке квалифицированных рабочих лидируют направления «мастер общестроительных работ», «сварщик ручной и частично механизированной сварки», «машинист крана», «машинист дорожных и строительных машин». На начало сезона расклад такой, а вообще у нас популярны все профессии, нам звонят со всего Алтайского края, уточняют какие-то вопросы, потому что хотят попасть именно к нам. В большинстве случаев выбирают наше учебное заведение и сразу оставляют оригиналы документов.

Так как площадки колледжа рассредоточены по городу, то и приёмные комиссии работают не в одном месте, поэтому абитуриенты могут выбрать более удобный для себя адрес.

— У нашего колледжа две площадки: на Ленина, 68 приёмная комиссия начала работу 1 июня, а на Петра Сухова, 71, — 15 июня, — уточняет Светлана Николаевна. — Это сделано, чтобы абитуриенты могли пойти на ближайшую площадку и не сидели в очередях, чтобы у них быстрее принимали документы.

Дистанционно

В Алтайском государственном институте культуры нет послабления в санитарных ограничениях: здесь сохраняется строгий масочный режим, на входе проверяют температуру, продезинфицировать руки можно здесь же или непосредственно перед приёмной комиссией. Для соблюдения дистанции выделены дополнительные кабинеты, холл, сделана разметка.

— Около 50% заявлений подаётся в электронном виде, — объясняет Ольга Одинцова, ответственный секретарь приёмной комиссии АГИК. — У нас работает информационная система вуза, подключен личный кабинет абитуриента. На главной странице сайта есть баннер, по которому можно перейти на страницу регистрации и подать заявление онлайн. Информация по защищённым каналам передаётся в институт. Приезжать в вуз для этого не нужно, оригиналы документов можно принести позже. Мне кажется, это удобно для тех, кто проживает не в Барнауле или в отдалённом районе и не имеет возможности несколько раз приехать в институт. Но для многих абитуриентов и их родителей важна личная встреча, им хочется пообщаться с педагогами и консультантами. Поэтому у нас работает обратная связь: когда поступает электронное заявление, специалисты приёмной комиссии звонят абитуриенту и отвечают на все вопросы по телефону или видеосвязи. Педагоги, закреплённые за каждым направлением, консультируют по подготовке к вступительным испытаниям, помогают выбрать репертуар, сообщают о датах подготовительных курсов, решают вопросы с общежитием.

За первые три дня приёмной кампании в институт культуры было подано более 100 заявлений.

— Одни из самых популярных направлений, конечно, связаны с театром. «Актёрское искусство» и «руководство любительским театром» — эти два направления пока в лидерах, — отмечает Ольга Вячеславовна. — Также пользуются спросом «музеология», «социально-культурная деятельность», «веб-дизайн». Очень много предварительных заявок от абитуриентов получаем на направление «графика». Это новое направление, в этом году осуществляем первый набор. В этом году популярно «музыкально-инструментальное искусство». Я бы сказала, что такой интерес абитуриентов для нас ожидаемый: он показывает то, как мы работали в течение года со старшеклассниками. У нас были профориентационные выезды, мероприятия в онлайн-формате, мероприятия отдельных кафедр, олимпиады, конкурсы, творческие концерты для будущих абитуриентов и их родителей.