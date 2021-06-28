Концертный зал филармонии закрывает органный сезон

30 июня в Барнауле выступит одна из самых молодых концертирующих органисток мира — Анастасия Игошина.

Фото: страница Анастасии Игошиной во «ВКонтакте»

Анастасия Игошина — органистка из России, с собственным уникальным подходом к исполнению музыкальных произведений. С раннего детства она начала заниматься музыкой, первым инструментом стало фортепиано. По словам самой Анастасии, первоначально знакомство с органом не произвело на неё большого впечатления, но постепенно орган завладел сердцем и умом девочки.

«Мама решила сделать из меня, так сказать, «универсального солдата», который мог бы играть на всех клавишных инструментах и тем самым иметь больше возможностей концертировать».

Анастасия много и упорно занималась, в 15 лет поступила в Московскую консерваторию. Училась игре на органе в классе профессора Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского Алексея Паршина и стала самой молодой студенткой вуза в истории. С 2017 года также училась в австрийском Университете музыки и исполнительских искусств в г. Граце, который окончила с отметкой «отлично, единогласно», и в данный момент продолжает обучение в магистратуре. Сегодня органистка является лауреатом многочисленных международных и всероссийских конкурсов и фестивалей. Она прошла мастер-классы ведущих мастеров Австрии, Словении и Германии, награждена благодарственной грамотой мэрии города Галле (Германия). Также Анастасия является органисткой монастыря ордена Святой Елизаветы (Грац, Австрия) и титулярной органисткой собора Святых Апостолов Петра и Павла в Великом Новгороде. Концерты Анастасии Игошиной с успехом проходят в разных городах России и мира.

Программа From end to end («Из края в край») включает в себя наряду с музыкой И.С. Баха сочинения его современников и знаменитых музыкантов: О. Мессиан. L’Ascension («Вознесение»), 3 часть, Ю. Буцко. «Бесовское болото», П. Эбен. «Празднество академии», «Сладкие цепи любви», Л. Вьерн. Симфония № 3: Allegro maestoso, Cantilène, Intermezzo, Adagio, Final.

В планах Анастасии Игошиной — масштабное исследование совместно с медиками и психологами, касающееся исполнительского искусства в целом, и педагогики (особенно первых нескольких занятий с ребёнком) в частности. Идеи и тезисы уже есть; осталось найти время и подходящих специалистов.

«Одна из моих главных целей — создать кардинально отличающееся от других учебное заведение для юных музыкантов, политика которого будет направлена исключительно на развитие и раскрытие их собственного потенциала, не прибегая к формам психологического давления», — поделилась Анастасия Игошина.

Поклонников музыки ждут 30 июня, по адресу: Ползунова, 35. Начало концерта в 18:30. Возрастное ограничение 6+.