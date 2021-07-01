В Барнауле в День ветеранов боевых действий почтили память погибших в локальных войнах

Сегодня, 1 июля 2021 года, в День памяти ветеранов боевых действий, в Барнауле на площади Ветеранов в честь воинов-интернационалистов возложили цветы, вспомнили погибших защитников Отечества и отдали им дань памяти.

Фото: администрация Барнаула

В возложении приняли участие председатель АКЗС Александр Романенко, министр социальной защиты региона Наталья Оськина, председатель организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» Сергей Завалихин, заместитель главы города Барнаула, руководитель аппарата Юрий Еремеев, депутаты Барнаульской городской Думы, актив Союза ветеранов Афганистана, матери погибших защитников Отечества, военно-патриотические клубы школ Барнаула, военнослужащие, сотрудники МЧС.

Памятное мероприятие организовало правление Алтайской краевой организации имени Героя Советского Союза Константина Павлюкова Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана».

Председатель АКЗС Александр Романенко выразил огромную благодарность близким павших воинов и всем участникам мероприятия, которые собрались отдать дань уважения тем, кто погиб, защищая Родину. По словам министра социальной защиты края Натальи Оськиной, сегодня в Барнауле и Алтайском крае подрастает поколение, достойное своих героических предков, среди молодёжи проводится большая патриотическая работа. Она выразила готовность оказать всестороннюю поддержку родственникам погибших ребят. Председатель организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» Сергей Завалихин отметил, что сегодня памятные мероприятия проходят во всех регионах Российской Федерации. 420 алтайских участников боевых действий не вернулись домой, защищая Родину. В их честь к Вечному огню мемориала возложили цветы.

Мероприятие состоялось с соблюдением мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекции, участники использовали средства защиты органов дыхания, пишет пресс-служба мэрии.