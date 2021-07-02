Барнаульцев наказывают за парковку на местах, отведённых для инвалидов

Сотрудники Госавтоинспекции Барнаула провели профилактическое мероприятие «Парковка для инвалидов» вблизи медучреждения на улице Ляпидевского, 1.

Фото: администрация Барнаула

В ходе мероприятия трёх водителей привлекли к административной ответственности по ч. 2 ст. 12.19 КоАП РФ — нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств в местах, отведённых для остановки или стоянки транспортных средств инвалидов. Им грозит за это нарушение штраф 5 тысяч рублей с последующей эвакуацией транспортного средства. Эвакуировали одно транспортное средство, пишет пресс-служба мэрии.

В отделении пропаганды безопасности дорожного движения ОГИБДД УМВД России по Барнаулу просят автовладельцев проявлять уважение к автолюбителям с ограниченными возможностями здоровья.