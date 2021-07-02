В течение июля на территории городского округа пройдут общественные обсуждения по проекту внесения изменений в Генеральный план

Председатель комитета по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула Антон Воробьёв рассказал о том, какая работа ведется сегодня по важному для будущего развития города вопросу.

На стендах выставлены материалы, карты территориального планирования, другая документация.

Фото: barnaul.org

Не догма, а инструмент

– Антон Александрович, два года назад был скорректирован Генеральный план, но мы то и дело возвращаемся к нему. Это нормальная работа с документом такого значения для Барнаула?

– Генеральный план, наряду со стратегией социально-экономического развития – документ стратегического планирования муниципального образования. Он определяет градостроительный каркас, функциональное назначение территорий муниципального образования, транспортный каркас, определяет перспективное развитие городского округа. Учитывает в своей основе государственные и федеральные программы, проекты в области социально-экономического развития как региона, так и муниципального образования. Генеральный план не является догмой.

Законодатель обязывает нас вносить изменения в Генплан в случае, например, установления каких-либо границ зон с особыми условиями использования территорий, например, приаэродромной территории. Также – если вносятся изменения в федеральные или региональные программы, определяющие социально-экономическое развитие муниципального образования, либо размещение отдельных объектов федерального, регионального или муниципального значения.

Мнение барнаульцев учтут

– У части барнаульцев вызвал вопрос перевод некоторых земель из зоны индивидуальной застройки в зону многоэтажной.

– Перевод функциональных зон из зоны индивидуальной жилой застройки в зону многоэтажной – это обычная работа любого муниципального образования.

Анализируя ситуацию по тем обращениям, которые к нам поступали, городские районы и кварталы, которые сегодня заняты индивидуальной жилой застройкой, всегда предполагались как территории перспективной застройки, для строительства общественно-деловых объектов либо многоэтажных жилых домов. Это определено перспективами градостроительного развития. Если предыдущий Генплан предполагал перспективу массового жилищного строительства на территории северо-западного планировочного района – это пересечение Павловского тракта и улицы Просторной – то на сегодняшний день Генпланом 2019 года предложено вести застройку на реконструируемых территориях. В основном это те городские территории, на которых расположено ветхое аварийное жилье, прежде всего это район Потока, где дома в установленном порядке признаны аварийными и подлежащими сносу. В районах и кварталах, в которых преобладает малоценная застройка. Но это не значит, что эти территории будут в ближайшее время застраиваться. Это необходимо для обоснования градостроительных решений. У собственника земельного участка в любом случае сохраняется право на пользование и распоряжение этим земельным участком. То есть распорядиться своим участком может только собственник. Его права защищены Конституцией Российской Федерации. Без согласия собственника никакой застройки быть не может.

Учитывая то, что этот вопрос вызвал в городе определенный резонанс, при администрациях районов созданы рабочие группы, которые аккумулируют все предложения как отдельных жителей, так и органов ТОС. Эти предложения мы неоднократно рассматривали и рассматриваем, и при очередном внесении изменений в Генеральный план мы их будем учитывать. В течение 2022-го, в начале 2023 года закончим эту работу.

В настоящее время размещаем муниципальную закупку на выполнение научно-исследовательской работы по корректировке Генерального плана. Разработка проекта по внесению изменений в Генплан осуществляется в два этапа. Мы разметили оповещение о начале общественных обсуждений по проекту внесения изменений в Генеральный план. Это связано с изменениями границ аэропорта «Барнаул». Для реконструкции взлетно-посадочной полосы необходимо определить границы земельного участка, который сейчас отнесен к землям сельхозназначения. Исходя из этого, будут вноситься изменения в Генплан. А вторым этапом мы учтем все остальные вопросы и предложения, которые нам необходимо решить на этапе территориального планирования.

Наглядно и доходчиво

– Как будет организовано общественное обсуждение?

– Органы местного самоуправления, ответственные за разработку тех или иных градостроительных документов, комиссия по землепользованию и застройке на основании решения, принятого главой местной администрации, проводит размещение экспозиционных материалов и готовит оповещение о начале общественных обсуждений. Экспозиции разместятся в каждом населенном пункте муниципалитета. В зданиях администраций или в зданиях, в которых можно обеспечить и доступ жителей к экспозиции, и ее сохранность. На стендах выставлены материалы, карты территориального планирования, другая документация. Общие материалы будут размещены на официальном городском сайте. Любой житель Барнаула и пригорода может прийти в поселковую администрацию, администрацию района, ознакомиться с документами и внести свои предложения и замечания. С конца июня такие экспозиции открыты во всех городских районах. В соответствии с графиком профильными специалистами будет вестись консультирование посетителей, даваться ответы на интересующие жителей вопросы. Посетители могут задать вопрос специалистам, написать свои замечания, возражения в журнале записей и предложений, либо позвонить по телефону, высказать свое мнение через интернет-портал, любым удобным способом. Эта работа будет вестись в течение месяца. После обсуждения все предложения и замечания будут суммированы, рассмотрены межведомственной комиссией в составе депутатов, представителей органов местного самоуправления, профессионального сообщества, оформлены заключением комиссии и протоколом и направлены главе города, а затем в Барнаульскую городскую Думу для утверждения.

С документацией по подготовке и проведению общественных обсуждений можно ознакомиться с 29 июня по 22 июля на экспозициях.

Общественные обсуждения будут проводиться во всех 26 населенных пунктах, входящих в состав городского округа, принять в них участие может каждый его житель. С документацией по подготовке и проведению общественных обсуждений можно ознакомиться с 29 июня по 22 июля на экспозициях по следующим адресам: ул. Короленко, 65 (комитет по строительству, архитектуре и развитию города); пр. Комсомольский, 108а (администрация Октябрьского района); ул. 50 лет СССР, 12 (администрация Индустриального района); пр. Красноармейский, 104 (администрация Железнодорожного района); ул. Никитина, 60 (администрация Центрального района); ул. Георгия Исакова, 230 (помещение администрации Ленинского района). Полный список адресов можно найти на официальном сайте города. Экспозиции можно посетить в будние дни (понедельник – пятница) с 9 до 12 часов и с 14 до 16 часов. Консультирование посетителей экспозиций будет проходить по графику, с которым можно ознакомиться на официальном сайте Барнаула. Предложения и замечания по проекту можно подавать до 22 июля тремя способами: посредством сайта комитета в разделе: Градостроительство/Общественные обсуждения по вопросам градостроительной деятельности/Предложения и замечания по проектам муниципальных правовых актов по вопросам градостроительной деятельности; в письменной форме через канцелярию администрации города по адресу: г. Барнаул, ул. Гоголя, 48; посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.