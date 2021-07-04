Знакомый маршрут. Участник «Шелкового пути» еще раз проедут от Рассказихи до Акутухи

Из-за пандемии в Монголии маршрут ралли «Шелковый путь» сокращен, финальный этап снова пройдет в Алтайском крае.

Фото: Ярослав Махначёв

Сегодня участники международного ралли «Шелковый путь» после спецучастка в Республике Алтай должны были пересечь границу и отправиться в Монголию, где был запланирован финиш 11 июля в Улан-Баторе. Но вчера, 3 июля, уже после завершения гонки на территории Алтайского края стала известно, что соседняя страна закрыла границы – там бушует пандемия коронавируса и бубонной чумы.

Организаторам пришлось в спешном порядке корректировать программу соревнований. В итоге было принято следующее решение – 4 и 5 июля экипажи стартуют в так называемом марафонском спецучастке. Выехав из Горно-Алтайска, они сегодня доедут до Кош-Агача, а завтра вернутся обратно. Машины техподдержки останутся в столице Республики Алтай, все возникающие проблемы участники должны будут решать сами. 6 июля завершится спецучастком по уже знакомому маршруту Рассказиха-Боровлянка-Акутиха. Как сообщил в своем Инстаграм Министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев, из-за пандемии и действующих в Алтайском крае ограничений гонка пройдет без болельщиков.

6 июля из Горно-Алтайска пилоты и штурманы рано утром приедут к месту старта, проедут контрольный отрезок до Акутихи, после чего вернутся в Горно-Алтайск. Там с соблюдением норм эпидбезопасности состоится награждение победителей и закрытие ралли.

Как сообщил руководитель ралли «Шелковый путь», все подготовленные для приема участников гонки бивуаки и инфраструктура на территории Монголии по решению организаторов гонки будут переданы в распоряжение государственных и местных органов власти для организации на их базе пунктов противоэпидимической помощи населению. От лица дирекции гонки в Монголию будут направлены гуманитарные грузы.

Раннее мы рассказывали, как прошел субботний этап ралли в Алтайском крае.