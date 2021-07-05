Массовые мероприятия запретили в Алтайском крае

Сегодня, 5 июля 2021 года, губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал изменения в указ по предупреждению распространения COVID-19.

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Теперь в регионе запрещены массовые, в том числе зрелищно-развлекательные, мероприятия и дискотеки, в том числе в ночных клубах.

В театрах, кинотеатрах, концертных залах, клубах, спортивных объектах, цирках, открытых бассейнах может быть не более 50% посетителей.

Пляжам, имеющим необходимые санитарно-эпидемиологические заключения, работать разрешается.

В правительстве Алтайского края отметили, что ситуация по коронавирусу в регионе продолжает ухудшаться. Об этом сегодня, 5 июля 2021 года, сообщил министр здравоохранения Дмитрий Попов.

По его словам, эпидпорог по заболеваемости ОРВИ на сегодняшний день превышен в 2 раза. Рост в основном идёт среди взрослых. Также наблюдается рост больных коронавирусом.

В регионе уже развернули 3 568 коек в ковидных госпиталях, из них 671 койку — за последнюю неделю. Ещё 435 коек планируется открыть в ближайшие дни в горбольнице № 12 Барнаула и вывести часть корпусов Больницы скорой медицинской помощи.

Для увеличения количества исследований ПЦР в регионе подключили все лаборатории. На сегодняшний день в Алтайском крае проводят 218 исследований на 100 тысяч населения.

3 июля в Алтайский край поступила очередная партия вакцины «Спутник V». Более 40 тысяч доз распределили между региональными больницами.

«На этой неделе ждём ещё около 38 тысяч комплектов», — заявил министр здравоохранения.

Губернатор Виктор Томенко подчеркнул, что введение новых ограничительных мер продиктовано эпидобстановкой в Алтайском крае: