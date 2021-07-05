Массовые мероприятия запретили в Алтайском крае

Сегодня, 5 июля 2021 года, губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал изменения в указ по предупреждению распространения COVID-19.
Теперь в регионе запрещены массовые, в том числе зрелищно-развлекательные, мероприятия и дискотеки, в том числе в ночных клубах.
В театрах, кинотеатрах, концертных залах, клубах, спортивных объектах, цирках, открытых бассейнах может быть не более 50% посетителей.
Пляжам, имеющим необходимые санитарно-эпидемиологические заключения, работать разрешается.
В правительстве Алтайского края отметили, что ситуация по коронавирусу в регионе продолжает ухудшаться. Об этом сегодня, 5 июля 2021 года, сообщил министр здравоохранения Дмитрий Попов.
По его словам, эпидпорог по заболеваемости ОРВИ на сегодняшний день превышен в 2 раза. Рост в основном идёт среди взрослых. Также наблюдается рост больных коронавирусом.
В регионе уже развернули 3 568 коек в ковидных госпиталях, из них 671 койку — за последнюю неделю. Ещё 435 коек планируется открыть в ближайшие дни в горбольнице № 12 Барнаула и вывести часть корпусов Больницы скорой медицинской помощи.
Для увеличения количества исследований ПЦР в регионе подключили все лаборатории. На сегодняшний день в Алтайском крае проводят 218 исследований на 100 тысяч населения.
3 июля в Алтайский край поступила очередная партия вакцины «Спутник V». Более 40 тысяч доз распределили между региональными больницами.
«На этой неделе ждём ещё около 38 тысяч комплектов», — заявил министр здравоохранения.
Губернатор Виктор Томенко подчеркнул, что введение новых ограничительных мер продиктовано эпидобстановкой в Алтайском крае:
«Система здравоохранения у нас испытывает мощнейшую нагрузку и даже перегрузку. Количество людей, которые находятся в тяжёлом и крайне тяжёлом состоянии огромное — около 500 человек. Ситуацию надо останавливать двумя путями: сейчас по максимуму постараться разорвать цепочки передачи вируса, а это делается как раз через то, что мы массовые мероприятия запрещаем, и проведение вакцинации — это вторая часть. Этому вопросу серьёзное внимание надо уделять как с точки зрения готовности системы здравоохранения к этим действиям, так и активности самих жителей края. Это основополагающие вещи, которые сегодня накладывают отпечаток на любые наши планы».