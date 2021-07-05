Пять человек утонули в Алтайском крае за неделю

Происшествия на акваториях произошли в селе Лебяжьем на озере Горькое, в селе Курск на озере Жиланды, в селе Вылково на реке Кулунда, в селе Маралиха на реке Маралиха, в селе Власиха.

По предварительной информации, только за последнюю неделю утонули пять человек.

Главное управление МЧС России по Алтайскому краю предупреждает о необходимости соблюдения мер безопасности у водоёмов.

Умение хорошо плавать — ещё не гарантия безопасности на воде. Самоконтроль и самодисциплина помогут провести время на водоёмах без происшествий. Прежде всего стоит сказать, что безопасный отдых возможен только на проверенных, официально открытых пляжах. Именно в таких местах не зарегистрировано происшествий с трагическими последствиями.

Не следует отплывать далеко от берега, не входите в воду уставшими или слишком разгорячёнными. Не ныряйте с головой в незнакомых местах, сначала обследуйте дно. Входите в воду медленно и осторожно. Не плавайте в одиночестве, будьте на виду у людей. Не устраивайте в воде игр, не хватайте друг друга за руки и ноги, во время таких игр можно нечаянно вдохнуть вместо воздуха воду и потерять сознание. Не подавайте ложных сигналов бедствия. Не паникуйте на воде, что бы ни произошло, сохраняйте спокойствие и следите за дыханием.

Купание в нетрезвом виде может привести к трагедии.