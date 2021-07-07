Иван Купала: народные приметы на 7 июля

В народном календаре 7 июля — Иванов день, Ивана Купала, Иван-травник, купальник, первый покос. Православная церковь в этот день празднует Рождество Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.

Фото: vsyamagik.ru

Наши предки Иоанна Крестителя прозвали Иван Купала. В народном представлении христианский святой Иоанн Предтеча соединился с языческим божеством плодородия и летнего Солнца. Иванов день — один из самых древних и почитаемых праздников на Руси, в котором принимало участие всё население. Это праздник почитания воды и солнца. Ещё в языческие времена в ночь на Ивана девушки на реку опускали венки с зажжёнными свечками или лучинками:

если венок утонул, то милый разлюбил, и выйти за него замуж не получится;

чей венок дальше всех проплывет, та будет счастлива;

у кого дольше всех прогорит лучинка, та проживёт долгую жизнь.

7 июля: традиции и обычаи дня

Согласно поверьям, в Иванов день «открываются» земля и небо, вода приобретает чудесную силу, птицы и звери начинают говорить. Знахари 7 июля ходили в лес за травами и кореньями, веря, что в это время все растения обладают удивительной целебной силой. Собрать травы и коренья нужно до восхода солнца, пока их не опалили солнечные лучи.

Иванова ночь самая короткая в году. В старину в эту ночь спать не ложились, чтобы не набросилась на беспомощного человека нечистая сила, разбушевавшаяся в этот период. Накануне праздника, в день Аграфены Купальницы, крестьяне на окна и порог клали крапиву, чтобы в жилище нечисть не пробралась.

Вечером 6 июля разводили особые ритуальные костры на границе села (на развилках дорог, у реки, на холмах). В купальских кострах сжигали всякую рухлядь, чучело ведьмы, одежду больных людей (считалось, что с вещами сгорят и болезни). Через эти костры бросали венки, прыгала молодежь, стремясь защитить себя от болезней, порчи и происков нечистой силы. Вокруг огня водили хороводы.

Огни, зажигаемые в купальскую ночь, считались чудодейственными. Огонь добывали трением дерева о дерево. Его называли живым, лекарственным, лесным. Чтобы избавиться от невзгод в этот вечер, надо тихо посидеть у костра и мысленно обратиться к духу огня с просьбой из вашей жизни выжечь всё суетное и наносное.

В Купальскую ночь на муравейниках собирали масло, которое, по преданию, излечивает от всех недугов. Считалось, что с этой ночи появляются светлячки, которых в народе прозвали ивановскими червячками.

С утра на Ивана Купалу начиналось купание в реке. Водой обливали каждого встречного. До восхода или при восходе солнца собирали росу, которая считалась целебной при глазных болезнях. Чтобы излечиться от недугов, человек должен был умыться этой росой. Ещё купальской росой кропили кровати, чтобы не водились клопы, и стены, чтобы в доме не было тараканов.

Важный символ купальских обрядов — цветок иван-да-марья, фиолетовый цвет которого воплощает стихию воды, а жёлтый — огня. С этим растением связано много преданий, большинство из которых посвящены запретной любви: родные брат и сестра, Иван и Марья, не ведая о своем кровном родстве, вступили в брак. Когда же они узнали правду, то ужаснулись случившемуся, но расстаться друг с другом так и не смогли, за что боги превратили их в прекрасный цветок, ставший символом верности.

С давних пор славяне наделяли цветы иван-да-марьи сильнейшими магическими свойствами. Сорванные в купальскую ночь, они станут хранителями супружеского счастья и надёжным оберегом дома от злых чар. Ещё уважением на Купалу пользовались полынь и крапива.

Существовало поверье, что в Иванов день змея-медянка на сутки обретает зрение и делается крайне опасной. Она может броситься на человека и укусить его. Утверждали, что человек, укушенный змеёй в Иванов день, скоро умрёт.

Спать в ночь на Ивана Купалу считалось зазорным. После праздника отправлялись на покос — говорили, что купальская ночь силы прибавляет.

7 июля: приметы и поверья

Если в эту ночь звёздно, то будет много грибов. Если в Иванов день гроза, то орехов уродится мало и большинство из них будут пустыми. Сильная роса — к урожаю огурцов. Если в этот день дождь заплачет, то через пять дней солнце засмеётся. Цикады стрекочут — к жаркому дню. Заросли ивы на ветру шумят — к ливню. Аромат полевых цветов усилился — к дождю. Кто искупается в водоёме на Ивана Купалу, тот избавится от всех болезней. Листья папоротника мужского книзу закручиваются — к теплому и солнечному дню. Если сон с 6 на 7 июля и сбудется, то очень не скоро. Сновидение, увиденное днём 7 июля, может исполниться через полгода. Если этого не произошло, то уже не стоит ждать его осуществления.

Люди, родившиеся 7 июля, влюбчивые. Всю жизнь они ищут свой идеал. В качестве талисмана им следует носить янтарь.