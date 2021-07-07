Стратегию социально-экономического развития разработают для Барнаульской агломерации

Документ подготовит Агентство по социально-экономическому развитию агломераций (АСЭРА).

Глава Барнаула Вячеслав Франк встретился с экспертами АСЭРА, которые уже приступили к разработке проекта Стратегии развития Барнаульской агломерации до 2035 года. Они планируют побывать во всех территориях, участниках Барнаульской агломерации, провести встречи с экспертными сообществами, общественными объединениями, руководителями профильных комитетов муниципалитетов и краевых министерств.

К работе привлекли ведущих российских экспертов, занимающихся стратегий развития регионов. Итоговый документ хотят разработать к февралю 2022 года. В нём представят модель социально-экономического развития, учтут интересы всех участников агломерации, внесут предложения по её границам.

«Нам необходим свежий взгляд на муниципалитет, чтобы мы со стороны увидели свой город. Мы бы хотели получить всесторонний анализ и предложения по дальнейшему развитию агломерации и её центра — Барнаула», — сказал Вячеслав Франк.

В пресс-службе мэрии сообщили, что АСЭРА — специализированный центр содействия развитию городских агломераций на территории Российской Федерации. Агентство учреждено Союзом российских городов в 2014 году по инициативе нескольких регионов, реализующих пилотные проекты по развитию агломераций. В числе основных задач агентства разработка и реализация проектов социально-экономического развития городских агломераций, субъектов Российской Федерации и муниципальных образовании, консультации в сфере экономики, управления, финансов, права и информации.