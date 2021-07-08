8-летняя девочка утонула в Алтайском крае

Погибшая вместе с другими детьми плавала на плоту, который опрокинулся.

Фото: СУ СКР по Алтайскому краю

Трагедия произошла днём 6 июля 2021 года в искусственном пруду в Калманском районе. Тогда три девочки, которых сопровождала мать одной из них, пошли купаться. На берегу несовершеннолетние и находящиеся там двое детей нашли деревянный плот, на котором решили покататься. Отплыв на небольшое расстояние от берега, дети стали прыгать в воду, в результате чего плот перевернулся и все несовершеннолетние упали в воду. 8-летняя девочка не смогла выплыть и утонула. Её тело нашли лишь на следующий день.

Сейчас следователи возбудили уголовное дело по факту утопления ребёнка. Они ведут сбор и закрепление доказательств, устанавливают обстоятельства гибели девочки. Расследование продолжается.

Следственные органы СК России по Алтайскому краю обращают внимание жителей региона на то, что, несмотря на установившуюся жаркую погоду, не следует пренебрегать правилами безопасности при нахождении вблизи водоёмов. Ни в коем случае нельзя оставлять детей одних, особенно вблизи воды. Помните: жизни детей зависят от степени надлежащего присмотра за ними взрослых.