День Петра и Февронии Муромских, или праздник всех влюблённых в России

Народные приметы на 8 июля — день Петра и Февронии Муромских.

Фото: subscribe.ru

Этот день благоприятен для влюблённых, потому что его покровители — Петр и Феврония — считаются символами сильной, верной и красивой любви.

В 1574 году на церковном Соборе были канонизированы благоверные князь Пётр, в иночестве Давид, и его жена Феврония, в иночестве Ефросиния, Муромские чудотворцы. Большой популярностью в народе пользовалась легенда, ставшая основой рукописной повести XVI века. Помимо прочего в повести рассказывается о взаимной любви Петра и Февронии, об их преданности друг другу вопреки трудностям и козням окружающих. Даже умерли святые в один день и в один час, произошло это в 1228 году. Положенные в разных местах, они чудеснейшим образом оказались в одном гробу — так их и погребли. И это самое настоящее чудо любви, ведь каждый из нас мечтает жить с любимым человеком «долго и счастливо и умереть в один день».

Памятник Петру и Февронии в Муроме. Фото: fotovmire.ru

Традиции и обычаи дня

На Руси до прихода христианства в этот день отмечали праздник всех влюблённых. Покровителями этого дня были сыновья богини Лады — Лель, Полелей и Дид.

Фото: proffigrup.ru

Младшего сына, Леля, представляли в виде крылатого младенца, своими стрелами поражающего сердца влюблённых, как вы понимаете, это такой старорусский Амур!

Полелей, второй сын Лады, — покровитель супружества. Его представляли красивым мужчиной, одетым в дорогие золотые одежды. На его голове красовался венок из шиповника.

Третьим сыном богини любви и красоты был Дид — красивый молодой мужчина, державших в руках двух голубков, которые символизировали супружескую заботу и нежность. Дид покровительствовал семьям и крепким союзам, проживающим вместе уже долгое время.

После прихода христианства на Русь, покровителями этого дня стали Муромские чудотворцы Петр и Феврония. К ним обращались о благословении для вступающих в брак и о благополучии в семье. Это день верности, любви и семьи. В народе подмечали, если 8 июля работать бок о бок с женой, то это принесёт счастье и достаток в дом. А заниматься было чем, ведь день Петра и Февронии — время большого сенокоса. Крестьяне только поспевали сено ворошить, в копны сгребать и стога метать.

Согласно поверью, с этого дня русалки начинают водить хороводы, потому и получил он ещё одно название — Феврония-русальница. В существование русалок верили на Руси повсеместно, но представления о том, как они выглядели, в разных местах различались. В южных областях русалок представали красивыми девушками с длинными волосами и рыбьим хвостом вместо ног. На Севере же полагали, что эти мифические существа обликом подобны людям. Они не только сидят на воде, но и передвигаются по суше. Русалок старались обходить стороной. По легенде, они могли защекотать человека до смерти или утащить на дно водоёма.

Фото: artfile.ru

Приметы и поверья

Если в этот день дождь идёт — мёд будет сладким и вкусным.

Ветер подул с севера — жди ясные дни, а если с востока — будет дождь.

С этого дня люди ожидали ещё сорок жарких дней.

Летний обложной дождь меняет силу — жди улучшения погодных условий.

Солнечные лучи ослепляют при выходе из дома — будет хороший урожай.

Карканье ворон услышал — жди беды.

Вороны сели на ваш дом — кто-то заболеет.

Если радугу увидел над озером — будут дожди.

Дождь, который идет утром, — будет коротким.

Устойчивый ветер дует с востока несколько дней подряд — жди засуху.

На горизонте появились перистые облака — ожидай хорошую погоду, если дожди идут, то будут они короткими.

Рассада пьёт поливку — жди сухой сенокос, а если не вбирает — мокрый.

Жарко в этот день — жди ещё сорок дней такой же жары.

Свиньи начали сено есть — будет плохой урожай.

На сеновале мыши появились — жди маленькие запасы зерна.

Сколько на небосводе в ночное время суток увидел звёзд — столько будет тёплых дней в году.

Птицы начали строить возле вашего дома гнёзда — это к удаче.

Солнечные лучи отражаются в лужах — жди перемены погоды.

Хороший урожай зерновых будет, если посмотреть на солнце при выходе из дома.

В этот день нельзя выходить в лес, иначе медведь может напасть.

Не смотрите по сторонам, выходя из дома, — это к беде приведёт.

Нельзя в этот день пить чай без лимона, говорят, что так можно привлечь болезни.

Кстати, по 20 июля в музее истории литературы, искусства и культуры Алтая работает выставка «Нам сердце исцелит любовь» фотохудожника Александра Блотницкого (г. Москва). Она посвящена нашему земляку Валерию Золотухину, который лично принимал участие в закладке и открытии скульптурных композиций «Святые благоверные Петр и Феврония Муромские», идею создания которых всегда считал «живоносной и животворящей».

Фото: “Вечерний Барнаул”

В парках города 8 июля и в выходные должны были состояться праздники и концерты, посвящённые Дню любви, семьи и верности, но ограничительные меры из-за новой вспышки коронавирусной инфекции в Алтайском крае привели к отмене всех массовых мероприятий. Поэтому отметьте этот день с любимыми людьми, не собираясь большими компаниями! Подарите любимым женщинам ромашки — они считаются в нашей стране символом этого светлого летнего праздника!