Четвертый этап испытаний теплосетей в контуре Барнаульской ТЭЦ-3 завершён

Подача горячей воды восстановлена, со ссылкой на «Сибирскую генерирующую компанию» информирует официальный сайт города.

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Испытания проходили с 28 июня по 7 июля, за это время было проверено 163,5 км теплосетей. Обнаружено 100 повреждений, половина из них уже устранена. Более 43 тысяч барнаульцев из 87 тысяч проживающих в контуре М-32 получили горячую воду досрочно.

Однако лето — самая горячая пора у энергетиков, и с 12 по 15 июля в контуре Барнаульской ТЭЦ-3 будет ещё одно отключение ресурса. В этот промежуток времени специалисты теплосетевого подразделения будут устранять оставшиеся повреждения, а также вводить в эксплуатацию участки теплосетей после капитальных ремонтов и реконструкции.