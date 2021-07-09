Госдолг Алтайского края остаётся одним из самых низких в стране

Министерство финансов региона опубликовало данные о состоянии государственных долговых обязательств региона по состоянию на конец первого полугодия 2021 года.

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Несмотря на сложную социально-экономическую ситуацию в стране и крае, размер регионального госдолга в напряжённом 2020 году не вырос, а размер долговой нагрузки на краевой бюджет остаётся одним из самых низких в стране. Причём почти полностью долговые обязательства Алтайского края представляют собой не заимствования в частных банках, а бюджетные кредиты, привлечённые в бюджет Алтайского края от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. Объём таких обязательств на 1 июля 2021 года составляет 1 млрд 776 млн 275 тыс. рублей. А отношение долга ко всем налоговым и неналоговым поступлениям краевого бюджета существенно ниже критических значений и едва превышает 3%.

Финансовые власти края утверждают, что взвешенная и консервативная кредитно-бюджетная политика краевого правительства позволяет сохранять доверие к региону со стороны федерального правительства и финансовых институтов, поддерживать инвестиционную привлекательность региона и гарантировать стабильную поддержку финансовой системы края со стороны федеральной власти.

Между тем краевые власти допускают увеличение госдолга путём привлечения в краевой бюджет дополнительных средств в виде банковских заимствований или организации займов у населения.

Два года назад в ходе встречи губернатора края Виктора Томенко с председателем правления банка «ФК Открытие» Михаилом Задорновым была озвучена информация, что банк, помимо всего прочего, готов организовать выпуск облигационного займа Алтайского края. Однако дальше риторических обсуждений, общих консультаций и зондирования общественного мнения дело так и не пошло. А в нынешних «ковидных» обстоятельствах возможность таких рискованных операций, так или иначе приводящих к росту долговых обязательств региона, по мнению экспертов, практически сводится к нулю.