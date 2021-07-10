Барнаул претендует на проведение чемпионата мира по гребле – 2026

Федерация гребли на байдарках и каноэ Алтайского края намерена подать заявку на проведение чемпионата мира на марафонских дистанциях 2026 года.

Фото: Михаил Полубедов

Об этом ТАСС заявил министр спорта региона Алексей Перфильев.

«Мы подаем заявку на проведение первенства и чемпионата мира по марафону 2026 года, – сказал Перфильев. – Санкции действуют до декабря 2022 года, то есть еще более года. Мы готовы по инфраструктуре, у нас есть опыт, амбиции, необходим только минимальный бюджет, потому что все уже было создано ранее, это должно использоваться».

Он отметил, что заявка на проведение международных соревнований будет подана от имени губернатора Алтайского края во Всероссийскую федерацию гребли на байдарках и каноэ в течение ближайших 10 дней. На подготовку площадки Гребного канала в Барнауле к таким соревнованиям понадобится не более 15 млн рублей.

Президент Федерации гребли на байдарках и каноэ Алтайского края Юрий Шамков заявил, что решение по месту проведения турнира будет принято в марте 2022 года. Он также отметил, что технически и акваторно Барнаул готов, так как требуемый в марафоне круг в 4 км уже есть, осталось установить понтоны и по ним делать перегоны.

«Всероссийская федерация гребли на байдарках и каноэ нас поддержала, поэтому заявка будет подана сначала туда, а до конца года всероссийская федерация подаст заявку в Международную федерацию каноэ (ICF), которая примет итоговое решение в марте 2022 года», – сообщил Шмаков.

Кроме этого, он рассказал, что на барнаульском канале планируется развивать греблю на лодках-драконах и сапсерфинг. Для этих целей к шести существующим лодкам-драконам докупят еще шесть. По словам Шамкова, стоимость одной такой лодки оценивается до $8 тыс.

Напомним, что в Барнауле с 20 по 23 мая прошёл этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ. В городе для подготовки к соревнованиям специально построили обводной канал глубиной 14 метров. Для проведения этапа было закуплено 300 лодок на общую сумму 150 млн рублей, всего в организацию соревнований в Барнауле, а также в подготовку инфраструктуры для них было вложено более 600 млн рублей.