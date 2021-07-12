Краевые власти отказали в аренде золотодобытчикам

12 июля на совещании регионального правительства было принято решение отказать золотодобытчикам в аренде земельных участков в Солонешенском районе. Об этом сообщил официальный сайт Алтайского края.

Фото: canva.com

После обращения местных жителей, обеспокоенных возможным началом работ по добыче золота на территории муниципалитета, Виктор Томенко поручил внимательно разобраться в этом вопросе. Жители высказывали опасения, что работы могут нанести значительный ущерб экологии района.

Как сообщил зампредседателя правительства Александр Лукьянов, Министерство природных ресурсов и экологии Алтайского края рассмотрело заявление золотодобывающей артели «Солнечная» о предоставлении лесного участка в аренду без проведения торгов на выполнение работ по геологическому изучению недр и разработке полезных ископаемых в Солонешенском участковом лесничестве (Чарышское лесничество). Но в результате проведённого обследования лесных участков были выявлены места обитания таких редких видов растений, как рябчик шахматный и кандык сибирский, занесённых в Красную книгу Алтайского края и Российской Федерации.

По информации Минприроды Алтайского края, рябчик шахматный и кандык сибирский — редкие и находящиеся под угрозой исчезновения объекты растительного мира, охраняемые на государственном и региональном уровне. При добыче золота снятие плодородного слоя почвы неизбежно: производится выравнивание площадок для буровых установок, прокладка шурфов, выравнивание подъездных дорог. Эта деятельность может привести к изменению или уничтожению генетического фонда растений, животных и других организмов. И последствия могут быть непредсказуемы для окружающей среды.

Специалисты уверены, что обнаруженная плотность редких видов растений не позволит заниматься золотодобычей с соблюдением всех существующих требований.

— Поэтому мы и считаем необходимым отказать в предоставлении лесных участков в аренду с целью добычи россыпного золота, поскольку иное решение будет противоречить природоохранному законодательству и может повлечь значительное причинение ущерба окружающей среде. Артель «Солнечная» в известность поставлена, — сообщил Александр Лукьянов.

Виктор Томенко поручил проинформировать жителей Солонешенского района о принятом решении.