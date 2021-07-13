Стало известно имя лауреата Шукшинской литературной премии 2021 года

Распоряжение о присуждении подписал глава региона Виктор Томенко.

Обладателем Шукшинской литературной премии губернатора Алтайского края стал писатель Михаил Щукин (г. Новосибирск) за роман «Ямщина», сообщает портал Министерства культуры.

В этом году на соискание премии поступило 13 заявок с произведениями авторов из Москвы, Архангельской, Ярославской, Московской, Кемеровской областей, Красноярска, Новосибирска, Барнаула и Бийска. К участию в конкурсе были допущены работы 10 авторов, три заявки были отклонены из-за несоответствий условиям конкурса.

Из всех конкурсных работ произведение Михаила Щукина было выбрано большинством голосов. Как отметили члены жюри, в романе «Ямщина» отражены быт, проблемы, чаяния сибиряков, судьбы людей, принадлежащих к разным слоям общества и не склонивших голову перед испытаниями. Роман написан богатым, живым литературным языком и будет интересен широкому кругу читателей.

В этом году вручение Шукшинской литературной премии должно состояться осенью в Барнауле, в рамках церемонии открытия Всероссийского фестиваля «Шукшинские дни на Алтае», который перенесли с традиционных дат июля из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в Алтайском крае.

Шукшинская литературная премия губернатора Алтайского края будет вручаться в восьмой раз. Премия присуждается за прозаические произведения, продолжающие лучшие традиции отечественной литературы. Первым её обладателем стал писатель из Кургана Виктор Потанин, в 2009 году она была вручена писателю из Воронежа Ивану Евсеенко, в 2011-м — Михаилу Еськову из Курска, в 2014 году премию получил алтайский писатель Анатолий Кирилин. В 2016 премию вручили Михаилу Тарковскому (г. Красноярск), в 2018 — Владимиру Костину (г. Томск), в 2019 году – Игорю Корниенко (г. Ангарск). Книги лауреатов Шукшинской литературной премии издаются в Алтайском крае в рамках губернаторских издательских проектов.