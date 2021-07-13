В Барнауле открылась выставка, объединяющая судьбы

В творческой студии «Посиделки» 10 июля открылась экспозиция, главная тема которой – воплощение любви в мире через яркие образы и реальные истории.

Юлия Воловикова со своей работой “Двое под Луной”.

Фото: Светлана Молоканова

Организатором выставки с поэтичным названием «Когда сердца сияют» стала художница и арт-терапевт Юлия Воловикова, которая посвятила ее своему сыну. Ему в День любви, семьи и верности 8 июля исполнился один год. Изначально Юлия хотела сделать персональную экспозицию, но решила пригласить к участию своих друзей и коллег по творчеству. Таким образом в «Посиделках» представлены работы семи художниц – четырех барнаульских и трех из Индии.

Та часть работ, что представила Юлия, полностью автобиографичны и повествуют ее историю любви – от знакомства до рождения ребенка. Вот силуэты мужчины и женщины на фоне Луны, их прогулка вдоль берега моря, маленькая детская ручонка. Сын стал для них воплощением объединения двух таких разных миров. Судьба Юлии тесно связана с Индией, и так получилось, что именно там она нашла свою вторую половинку. Паре пришлось многое пережить в последнее время, они подолгу не виделись из-за закрытых ввиду ковидных ограничений границ между странами. Но это не помешало их счастью, которое отразилось в творчестве.

Работа Юлии Воловиковой “Когда сияют сердца”.

Фото: Светлана Молоканова

– Я хотела представить любовь не только как отношение к другому человеку, будь то партнер или собственный ребенок, но и в более широком смысле – как доброе проявление к миру, к жизни. Например, у меня особое отношение к светлячкам, их можно найти на многих моих картинах. Для меня это проявление света в душе, а также светлого чувства. Много рисую шмелей, и просто не могу остановиться это делать. В прошлом году, в самый важный период моей жизни их было много. А во многих культурах – символ достижения успеха, целеустремленности. Я добилась многого из того, что хотела. Получается, что все, что здесь представлено, – очень личная и дорогая мне история, – рассказывает Юлия.

30 работ представлено на выставке.

Отдельный уголок посвящен Индии, здесь разместили работы художниц из этой страны. Присланные ими фотографии картин распечатали и оформили как постеры в рамочках. Если вам покажется, что они не очень вписываются в общую тематику выставки, да и по стилистике отличаются сильно, то это не так. Стоит повнимательнее посмотреть каждую работу и дать волю фантазии, то увидишь нужные смыслы. Как говорит Юлия, если взять картину «Луга. Сон ледника» Шатарупы Бхаттачарджи, на которой изображен большой белый ледник в окружении зелени и цветов, то его можно рассматривать как сердце, которое растопила любовь и мир вокруг преобразился.

– Сюжеты моих картин посвящены возможностям женщин, любви и преданности, поскольку это то, что постоянно меня волнует, и то же самое отражается на холсте, – пишет индийская художница Ниту Гупта. На одной из ее работ изображена девушка, которая через танец пытается передать свои чувства.

Анна Шмелева – психолог, но порой берет в руки бумагу, краски или карандаши. Рисовать она стала недавно, и в первую очередь, для того, чтобы лучше понять себя, выявить то, что скрыто внутри. Сама она считает своей миссией помогать людям открывать сердца и находить самих себя – только тогда можно жить в гармонии с миром и с близким человеком. Идея союза мужчины и женщины в том, чтобы обрести настоящее счастье и настоящие чувства, а не потому что пришло время или вдруг стало слишком одиноко.

Выставка «Когда сияют сердца» работает до 27 июля.