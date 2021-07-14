Дружеские посиделки в летний день: народные приметы на 14 июля

Летние Кузьминки — такое название на Руси носил народный праздник, отмечаемый 14 июля.
Православная церковь 14 июля вспоминает бессребреников Косму и Дамиана, которые на Руси считались покровителями брака, домашней птицы и кузнечного ремесла.
Летние Кузьминки — бабий (женский) праздник. В этот день устраивали женские сборные пиры — братчины. Хозяйки с самого утра варили общую кашу, для которой каждая приносила, что могла: кто крупу, кто муку, кто сахар, кто соль. Помимо каши на столе были растительные блюда и пиво. Приготовленными кушаньями угощали соседей, знакомых, нищих и странников.
В этот день женщины не только ходили по гостям и праздновали, но и успевали похлопотать в огороде и выполнять всю домашнюю работу: пололи гряды в огороде, собирали первые овощи, вырывали корневые на продажу, занимались сбором красильных трав. Отсюда и столько пословиц про Летние Кузьминки!
Считалось, что в этот день Косма и Демьян спускались на землю и помогали крестьянам чинить старые грабли и косы.
Покос — тяжёлая сельскохозяйственная работа. Крестьяне готовились к нему заранее и всегда с радостью, чтобы не прогневать держателя гроз Илью. В старину было принято женщинам и девушкам на покос особо одеваться. Из сундуков доставали нарядные «покосные» рубахи, вышитые птицами и цветущими травами.
Есть несколько запретов, связанных с Летними Кузьминками. В этот день грех работать в кузне и заниматься рукоделием. Также нельзя выливать на улицу воду, в которой искупали ребёнка — он может сильно заболеть.
Приметы и поверья
Людям, родившимся 14 июля, дано свойство исцелять других, поддерживать и ободрять их в жизненных тяготах.