Дружеские посиделки в летний день: народные приметы на 14 июля

Летние Кузьминки — такое название на Руси носил народный праздник, отмечаемый 14 июля.

Фото: fotokto.ru

Православная церковь 14 июля вспоминает бессребреников Косму и Дамиана, которые на Руси считались покровителями брака, домашней птицы и кузнечного ремесла.

Летние Кузьминки — бабий (женский) праздник. В этот день устраивали женские сборные пиры — братчины. Хозяйки с самого утра варили общую кашу, для которой каждая приносила, что могла: кто крупу, кто муку, кто сахар, кто соль. Помимо каши на столе были растительные блюда и пиво. Приготовленными кушаньями угощали соседей, знакомых, нищих и странников.

В этот день женщины не только ходили по гостям и праздновали, но и успевали похлопотать в огороде и выполнять всю домашнюю работу: пололи гряды в огороде, собирали первые овощи, вырывали корневые на продажу, занимались сбором красильных трав. Отсюда и столько пословиц про Летние Кузьминки!

Огород — бабий доход.

Чередуй дело с бездельем, проводи время с весельем.

Где песня льётся, там легче живётся.

Без труда и отдых не сладок.

Торопились Кузьма и Демьян к лугам.

В день Кузьмы и Демьяна косить не рано.

Козьма и Демьян пришли — на покос пошли.

Много захочешь — раньше с постели на сенокос вскочишь.

На острую косу много сенокосу.

Роса косы точит.

Считалось, что в этот день Косма и Демьян спускались на землю и помогали крестьянам чинить старые грабли и косы.

Покос — тяжёлая сельскохозяйственная работа. Крестьяне готовились к нему заранее и всегда с радостью, чтобы не прогневать держателя гроз Илью. В старину было принято женщинам и девушкам на покос особо одеваться. Из сундуков доставали нарядные «покосные» рубахи, вышитые птицами и цветущими травами.

Что можно и нельзя делать в этот день

Есть несколько запретов, связанных с Летними Кузьминками. В этот день грех работать в кузне и заниматься рукоделием. Также нельзя выливать на улицу воду, в которой искупали ребёнка — он может сильно заболеть.

Приметы и поверья

Западный ветер приносит дожди.

Если серп луны красноватый — жди ветров, концы серпа затупились — к ливням.

Звёзды ярко сияют, а утром на небе тучи появились — к сильной грозе.

Свеча тускло горит — будет дождь.

На деревьях появились жёлтые листья — к ранней осени.

Сорока кричит — будет продолжительный зной.

Мыши во льне вьют гнёзда — зимой будет много снега.

Людям, родившимся 14 июля, дано свойство исцелять других, поддерживать и ободрять их в жизненных тяготах.