В барнаульском посёлке Новомихайловка укрепили дорогу

Въезд в посёлок отсыпали инертным материалом.

Фото: barnaul.org

На прошлой неделе состоялась встреча с населением депутата АКЗС Дмитрия Аганова, заместителя председателя Барнаульской городской Думы Сергея Струченко и первого заместителя главы администрации Индустриального района Дениса Летягина.

На встрече жители задали вопросы о возможности отсыпки асфальтовым сколом въезда в посёлок со стороны Павловского тракта и дальнейшего асфальтирования участка.

«В результате сегодня, 14 июля, на участок завезено 50 тонн материала. Это позволит надёжно укрепить дорогу для движения личного транспорта жителей, а также исключить скопление воды на въезде в посёлок. Технику для проведения работ предоставили МБУ «Автодорстрой» и организации района», сообщает пресс-служба администрации города.

Напомним, 12 июля в Индустриальном районе Барнаула отсыпали участки по Братскому и 2-му Инициативному проездам. В организации работ и контроле за их проведением приняли участие активные жители — председатели уличных комитетов и представители территориальных общественных самоуправлений.

