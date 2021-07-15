Жители Алтайского края едва не сгорели после ДТП в Ставропольском крае

Они ехали на «Лексусе» и столкнулись с автомобилем КамАЗ, после чего обе машины загорелись.
Инцидент произошёл 14 июля 2021 года около 14:30 на 56 км автодороги Ставрополь — Изобильный — Новоалександровск — Красногвардейское.
По информации Госавтоинспекции Ставрополья, причины возгорания пока не установлены.
«К моменту приезда пожарных оба автомобиля выгорели, а также произошло возгорание поля позади парковки. Пожарные в настоящее время предпринимают все усилия, чтобы остановить распространение огня», — сообщили в ведомстве.
Пассажиров «Лексуса» госпитализировали в больницу.
Известно, что в иномарке были жители Алтайского края. Грузовиком управлял житель Будённовского округа.