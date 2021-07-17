Барнаульский педагог Наталья Смарыгина прививает детям любовь к знаниям с помощью чародейства и волшебства

С 28 июня по 3 июля в Москве в девятый раз проходила Летняя школа Педсовета, где Алтайский край представила учитель английского языка барнаульского лицея № 73 Наталья Смарыгина. Основная тема съезда в этом году – игра. Учителя, представители администраций школ, воспитатели детских садов со всей страны объединились, чтобы обменяться идеями, пополнить свои копилки знаний и прокачать уже имеющиеся навыки.

Фото из архива Натальи Смарыгиной

Волшебная палочка

Традиционно Летние школы организует портал Pedsovet.org, который в этом году отметил 20-летие. Пожалуй, нет такого учителя, который бы не слышал о его существовании. На этой площадке можно как ознакомиться с последними новостями в образовании, так и поделиться собственными наработками, или позаимствовать что-нибудь интересное у коллег. Он круглый год работает в дистанционном формате, а летом на несколько дней собирает представителей системы образования разных регионов на очный интенсив. В этом году участники Летней школы Педсовета работали в течение пяти дней – участвовали в мастер-классах, круглых столах, тренингах, фиджитал-встречах, коуч-сессиях, знакомились с интересными людьми, посещали образовательные организации, музеи, выставки. А после завершения обязательной части собирались в микрогруппы и «переваривали» всю полученную за день информацию, создавали невероятные коллаборации и проекты, обсуждали и развивали пришедшие в голову идеи.

Тема этого сезона Летней школы Педсовета – «Игра. Формат школы – Педагогический Хогвартс». Барнаульский педагог Наталья Смарыгина не могла пройти мимо.

– Это просто судьба, – считает Наталья Геннадьевна. – Я – сторонник игровых элементов в образовании и ввожу их в каждый свой урок. В этом учебном году я разработала десять уроков в тематике Хогвартса. Все они выстроены по книгам о Гарри Поттере: дети так же делились по четырем факультетам с помощью распределяющей шляпы (ее смастерила сама), использовала соответствующую музыку, предлагала разобраться в зельеварении и монстроведении… По сути, это обычные программные занятия, но в новом оформлении. Мне, в принципе, нравится создавать такие циклы уроков, их у меня несколько: детям интересно, не скучно, они лучше усваивают материал.

Наталья Смарыгина не считает себя в этом плане новатором – школьные педагоги всегда использовали на занятиях игры. Сегодня их надо всего лишь адаптировать для нового поколения.

– Ребят окутывает большое количество визуального и информационного шума, заинтересовать их традиционными методами не так просто. Игра в этом плане – настоящая волшебная палочка, – улыбается Наталья Геннадьевна. – Важно понимать, что игру мы используем не в развлекательных, а в образовательных, воспитательных и коммуникативных целях обучения. Инструментарий огромный, его можно применять фактически на любом уроке и в раскрытии любой темы. Но это не означает, что прозвенел звонок и дети в течение 40 минут только играют. Нет. Мы лишь включаем в классический урок игровые моменты.

Кстати, свой опыт проведения занятий по теме «Школы чародейства и волшебства», основанной на книгах о Гарри Поттере, Наталья Смарыгина представила на конкурс и выиграла грант на бесплатное обучение в Летней школе.

В прошлых сезонах Летние школы проходили в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. В следующем педагоги соберутся в Калининграде. Уже сегодня выпускники Летней школы Педсовета 2021 года договорились о том, что через год встретятся полным составом.

Интенсив с последствиями

Наталья Смарыгина в лицее № 73 работает пять лет, до этого восемь трудилась в системе высшего образования. За эти годы педагог сумела накопить опыт, которым успешно поделилась с коллегами со всей страны, выступив спикером в рамках работы Летней школы.

– У нас коллектив, как единый организм, как одна семья с очень прогрессивным директором во главе. Мне очень повезло, – не скрывая гордости, признается собеседница. – В этом году коллеги поддержали мою идею создания творческого объединения «БарнаУМ» по разработке и проведению веб-квестов и квизов. По запросу мы делимся ими с коллегами. Это очень удобно для педагога (нужно лишь прочитать инструкцию, распечатать бланки ответов и запустить программу) и интересно для ребят.

Уже в ходу квизы, посвященные мультфильмам, Дню космонавтики, Дню памяти и скорби. Готов квиз к 291 дню рождения города Барнаула. Еще четыре находятся в процессе создания, работу над ними планируют завершить к первому сентября.

Активнее всего новые разработки применяют в лицее № 73: интеллектуальные соревнования проводят внутри классов, а также среди команд разных возрастов.

– У нас есть стремление заинтересовать школы Барнаула и Алтайского края в целом, а также выйти на всероссийский уровень и проводить онлайн-турниры, – делится планами Наталья Геннадьевна. – В основном мы работаем с темами, связанными с патриотическим воспитанием (планируем создать целый цикл, посвященный истории, знаменательным событиям и известным людям России, Барнаула, Алтайского края), экологии и осознанному природопользованию.

Теперь педагог обдумывает новые идеи, которые родились во время общения с коллегами в Летней школе.

– Для участников это был пятидневный интенсив, давший пользу не только им, но и российскому образованию, – резюмирует Наталья Смарыгина. – Я всем без исключения рекомендую объединяться в рамках региона, страны, посещать международные форумы, где есть возможность интерактивного общения между коллегами. Получаешь невероятный заряд, когда видишь, что людей с горящими глазами и сердцами много. Объединившись, такие способны на многое.