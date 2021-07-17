Что делать, если ваш авиарейс задержали? Публикуем права потребителей

Задержкой рейса признается перерыв в воздушной перевозке по вине авиакомпании или вынужденная задержка самолета при отправке и в полете из-за неисправности самолета, плохих погодных условий, позднего прибытия самолета.

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В независимости от того, по какой причине произошла задержка рейса, авиакомпания обязана всеми доступными способами сообщить об этом пассажирам.

Если ваш перелет задержали, нужно помнить, что время ожидания отправления рейса начинается со времени отправления перелета, указанного в билете.

Компенсация выплачивается авиаперевозчиком только в том случае, если рейс был задержан по вине самой авиакомпании, т. е. из-за поломки или позднего прибытия самолета. Если же задержка произошло из-за плохих погодных условий, то компенсация не выплачивается.

В случае задержки рейса пассажир может рассчитывать на штраф за просрочку доставки пассажиров — 25 рублей за каждый час задержки, но не больше половины цены билета, а также неустойку в 3% за опоздание рейса.

Если перелет задерживается более чем на 2 часа, российская авиакомпания должна бесплатно предоставить пассажирам напитки, а при задержке более чем на 4 часа пассажирам положено горячее питание. Далее пассажирам должны выдаваться горячие блюда каждые 6 часов днем и каждые 8 часов ночью.

Размещение в гостинице по российским правилам полагается при задержке рейса от 6 часов ночью и от 8 часов днем. Трансфер из аэропорта до гостиницы и обратно авиакомпания тоже организует бесплатно.

Если же вы попали в ситуацию, связанную с ожиданием рейса с ребенком младше 7 лет, то, как ребенку, так и сопровождающему взрослому положена комната матери и ребенка.

Можно ли вернуть деньги за билет задержавшегося по вине авиакомпании рейса?

В ст. 108 Воздушного Кодекса Российской Федерации говорится о прекращении договора воздушной перевозки по инициативе пассажира, т. е.в случае добровольного отказа от воздушной перевозки в силу вступают ограничения по возврату провозной платы согласно тарифу билета.

Однако в п. 2 рассматриваемой статьи указано, что в случае вынужденного отказа в связи с задержкой отправления воздушного судна, иными предусмотренными Правилами действиями (бездействием) перевозчика, влекущими за собой неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору воздушной перевозки пассажира, пассажиру возвращается уплаченная за воздушную перевозку провозная плата.

Согласно п. 228 Правил, в случае вынужденного отказа пассажира от перевозки или вынужденного изменения пассажиром условий договора воздушной перевозки пассажира перевозчик делает отметку в перевозочном документе либо выдает пассажиру документ, подтверждающий обстоятельства, указанные в п. 227 и п. 41 настоящих Правил. Таким образом, вам необходимо поставить отметку на своем билете у представителя авиакомпании или сотрудника аэропорта о задержке рейса и причине таковой задержки.

Для получения материальной компенсации необходимо написать заявление с приложением посадочного талона и документа, который подтверждает задержку рейса в адрес авиакомпании. В случае отказа от выплаты материальной компенсации, такой спор подлежит рассмотрению по существу с последующим вынесением обязательного для исполнения решения в рамках гражданского судопроизводства, пишет региональный Роспотребнадзор.