Корабли в моей гавани: из чего состояла империя «железной леди» судоходства, зачем построили Ковш и что такое «народная гребля»?

В музее «Город» (ул. Толстого, 24) открылась выставка «Обь судоходная», посвященная истории судоходного дела на Алтае. В ее формировании большую роль сыграли архивные документы, переданные когда-то в фонд музея Барнаульским речным портом, а также предметы из коллекции музея.

Редкие снимки, архивные документы и предметы, связанные с Барнаульским речным флотом, представлены на выставке.

Фото: Наталья Катренко

«Речная королева Алтая»

Наш город сыграл большую роль в становлении сибирского судоходства. И если до середины XIX века движение судов и лодок по Оби в районе Барнаула было незначительным, то потом благодаря местным судовладельцам была сформирована впечатляющая транспортная сеть, соединившая наш город с Тобольском, Томском, Новониколаевском (ныне Новосибирском), а также Бийском, Камнем-на-Оби и другими точками на речной карте. В числе первых барнаульских пароходчиков были купцы Функ и Щербаков, которые в 1880-х годах построили новые пароходы «Барнаул» и «Бийск», предназначенные для вывоза хлеба, а в 1889 году они же приобрели самый крупный в то время в Обь-Иртышском бассейне пароход «Заметный» мощностью 240 лошадиных сил.

– Но все же наиболее ярко вошла в историю судоходства барнаульская купчиха Евдокия Мельникова, которая отличалась крутым нравом, грубостью и скупостью, – рассказала научный сотрудник музея «Город» Оксана Утева. – Не случайно ее называли «речной королевой Алтая». Судоходный бизнес, а точнее, первую в Западной Сибири пассажирскую пароходную компанию она основала самостоятельно после смерти мужа – купца Виссариона Мельникова. Базировалась эта компания в Томске, а ее филиалы располагались в Барнауле, Бийске и Новониколаевске. В 1910 году флотилия Евдокии Ивановны насчитывала 10 пароходов, шесть барж и шесть дебаркадеров. В Обском бассейне она была в числе первых, кто приобрел первые двухпалубные пароходы американского типа с каютами разных классов, которые курсировали не только по Оби, но и по Томи, Иртышу, Бие.

О деятельности пароходной империи Евдокии Мельниковой свидетельствует большая фотография в центре выставки, на которой можно увидеть как саму речную королеву, так и всех, кто с ней работал. Этот редкий снимок был в числе экспонатов, переданных в дар музею Барнаульским речпортом. Здесь же можно увидеть снимки самых дорогих судов ее флотилии.

На выставке представлена форма работников речфлота, костюм водолаза 1980-х годов, а также незаменимые в жизни речников предметы – якоря, фонари, спасжилеты. Есть здесь и экспонаты, связанные с атомной подлодкой К-263 «Барнаул».

Все для фронта

После революции по стране стали активно создаваться государственные речные пароходства. В 1938 году было образовано Обское управление речных путей, неотъемлемой частью которого стал барнаульский участок. Свидетельства тех лет – документы, связанные с появлением в Затоне судостроительного завода, ставшего позже ремонтно-эксплуатационной базой речного флота. А в 1939 году в Барнауле на месте пристани, расположенной на пересечении ул. Пушкина и ул. Промышленной, был построен первый речной вокзал – двухэтажное здание с залом ожидания и небольшой гостиницей. Представлял он собой крепко сбитый деревянный дебаркадер на железобетонном основании, которое сохранилось до наших дней. Отдельный раздел музейной подборки рассказывает о том, что к началу Великой Отечественной войны барнаульская пристань располагала тридцатью судами – буксирными, пассажирскими.

– Правда, военные события не могли не отразиться на деятельности барнаульского речфлота, – продолжила Оксана Дмитриевна, – ведь многие речники ушли на фронт, из-за чего все работы встали. Вся квалифицированная рабочая сила была отправлена на фронт. Ресурсов и топлива едва хватало для местных нужд, а судоремонтный завод стал базой для изготовления боеголовок. В это же время были сформированы женские погрузочные бригады, которые отправляли на фронт хлеб, уголь, нефтепродукты и спецгрузы. Пассажирские перевозки на это время были прекращены.

Фото: Наталья Катренко

Довольно показательна представленная биография ветерана речного флота Георгия Шалавина, которого долго не отпускали на фронт из-за его незаменимости в системе барнаульской навигации. Но Георгий Саввич все же добился своего и, провоевав до Курской дуги и серьезного ранения, снова был отправлен на мирную службу – долгое время он работал главным механиком парохода «Николай Тихонов».

Многофункциональная заводь

Обширная часть экспозиции посвящена развитию судоходства в послевоенные годы. Судя по фотографиям, в этот период ярким событием в жизни барнаульцев стало появление в 1949 году Ковша – искусственно созданного залива на правом берегу Оби. Поначалу эта заводь была не слишком глубокой, и в 1950-х годах речники взялись углублять дно с помощью специальных снарядов. Поэтому уже в 1960-х годах эта речная локация была преобразована в грузовой порт. В то же время горожане использовали водоем как пляж, а спортсмены стали проводить здесь соревнования по так называемой народной гребле на деревянных шлюпках. Одна из них, предоставленная спортивной школой по гребле на байдарках и каноэ, размещена на выставке.

– С появлением байдарок и каноэ популярность гребного спорта в Барнауле резко возросла, – рассуждает научный сотрудник музея «Город». – Вскоре здесь формируется даже собственная сборная для участия во всесоюзных соревнованиях.

Из представленных документов видно, что пассажирские перевозки, несмотря на их медлительность (до Бийска можно было добраться за 36 часов, до Камня-на-Оби – за 37 часов), в Барнауле пользуются большим спросом. В 1970-х годах невероятно популярными становятся прогулочные рейсы по Оби. Так, каждый вечер от пристани отходил теплоход «Вечерний Барнаул», совершающий по реке четырехчасовую прогулку. Все это, как и строительство нового речного вокзала, отражено в архивных фотографиях.