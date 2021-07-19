Мемориал алтайским медикам установят в сквере учебного корпуса АГМУ

Место для размещения мемориала мужества, отваги и профессионализма медицинских работников Алтайского края определено с учётом результатов голосования.

Фото: zdravalt.ru

На днях члены рабочей группы побывали на месте будущего памятного знака.

На выездном совещании были определены этапы создания мемориала и техническое задание на разработку эскизного проекта. По сообщению пресс-службы Министерства здравоохранения Алтайского края, Медицинская палата Алтайского края уже открыла целевой счёт для сбора денежных средств на возведение мемориала мужества, отваги и профессионализма медицинских работников Алтайского края.

На официальном сайте Минздрава также уточняется, что координатором проекта выступает Алтайский государственный медицинский университет, так как обелиск установят на его территории, на ул. Папанинцев, 126.

Этот масштабный проект будет сопровождать известный алтайский скульптор, член Союза художников России Михаил Кульгачев. До сентября эскизы мемориала представят на обсуждение медицинскому сообществу региона. Представители рабочей группы не исключают, что итоговый вариант будет выбран в результате публичного отбора. После этого и начнётся возведение самого мемориала. Его планируют создать на пожертвования, но возможно и привлечение иных источников финансирования, в том числе участие в различных государственных программах.

Президент Общественной организации «Медицинская палата Алтайского края» Яков Шойхет подчеркнул:

«Мемориал мужества, отваги и профессионализма медицинских работников Алтайского края будет посвящён всем медикам: и врачам, и медсёстрам, и фельдшерам скорой помощи, и младшему персоналу. Всем поколениям, которые героически сражались и сражаются за здоровье и жизнь жителей региона в годы войны, в послевоенное время и сегодня — на переднем крае битвы с новой коронавирусной инфекцией. Всем, кто верен и предан своему делу. Ведь профессия медицинских работников по праву является синонимом героизма и самоотверженности».

Фото: zdravalt.ru



