Подробности об опрессовке и отключении горячей воды по контуру ТЭЦ-2

С сегодняшнего дня, 19 июля, и до 5 августа «Сибирская генерирующая компания» будет проводить гидравлические испытания тепловых сетей в контуре Барнаульской ТЭЦ-2. На 18 дней горожанам придется запастись терпением и водонагревателями, поскольку централизованное горячее водоснабжение будет приостановлено.

Перекладка тепловых сетей – обязательная и важная часть подготовки к отопительному сезону.

Фото: Андрей Чурилов

На пользу горожанам

В предыдущие годы традиционная опрессовка с последующими ремонтами тепловых сетей начинались с контура ТЭЦ-2. В этом году гидравлические испытания стартовали на магистралях, запитанных от ТЭЦ-3. Смена произошла, поскольку СГК решила внедрить новую схему опрессовки с веерным отключением тепловыводов, а техническая возможность реализовать ее была только на этой станции. Энергетики поочередно отключали каждую из четырех магистралей, выходящих с ТЭЦ-3, испытывали высоким давлением и, при возникновении порыва, устраняли повреждение. За период гидравлических испытаний на четырех тепловыводах было выявлено 277 аварий, из которых львиная доля пришлась на внутриквартальные сети. Подавляющее большинство повреждений уже устранено, но даже на тех участках, где работы все еще продолжаются, горячее водоснабжение возвращено абсолютно всем потребителям.

Чем хороша новая технология опрессовки для горожан? Сокращением сроков отключения горячей воды, а это, пожалуй, главное для потребителей. Если два года назад плановая длительность отключений составляла 24 дня, то нынче ее удалось уменьшить до 14-ти, а фактически горячую воду по каждой магистрали энергетики возвращали в квартиры барнаульцев спустя 11-12 суток.

Под отключение горячей воды от ТЭЦ-2 попадают: 1312 многоквартирных домов 75 детских садов 55 школ 303 административных здания

На пути к совершенствованию

К сожалению, применить веерную схему опрессовки в рамках контура ТЭЦ-2 невозможно из-за технического строения тепловыводов со станции. Но это только пока. К следующей весне энергетики обещают заменить на существующей эстакаде теплосети четыре задвижки на новые с электроприводами и взамен существующих площадок обслуживания смонтировать современные – это позволит поочередно выводить на опрессовку магистральные трубопроводы и вести испытания в контуре станции в два этапа с отключением горячего водоснабжения у потребителей на срок до 15 дней. В этом году опрессовка сетей пройдет в прежнем режиме – с централизованным отключением всех потребителей, запитанных от ТЭЦ-2. При этом энергетики СГК нашли возможность в существующих обстоятельствах сократить сроки отключения воды с 22 дней до 18-ти.

– Одна из основных задач наряду со снижением аварийности на сетевом хозяйстве – уменьшение длительности отключений горячего водоснабжения. Можно сказать, что это наш главный приоритет в летний период, поскольку работаем мы для потребителей, – подчеркивает Александр Гросс, директор Барнаульской теплосетевой компании. – В этом году всю ремонтную программу на сетях привязали к срокам остановки ТЭЦ – это позволит минимизировать дискомфорт для жителей и соблюсти все графики по обновлению хозяйства.

В период опрессовки тепловых сетей по контуру ТЭЦ-2 энергетики сначала проверят 610 км труб на прочность, а вторым этапом проведут ремонты на поврежденных после испытаний участках. Кроме того, в плановом режиме начнется перекладка изношенных сетей, которые ежегодно создавали аварийные ситуации, в период отопительного сезона в том числе. Среди крупных объектов, ремонт которых будет сопряжен с перекрытием улиц и ограничением движения транспорта, – проспекты Ленина, Социалистический и Калинина. К обновлению участка теплосети на последнем, например, энергетики приступят в середине следующей недели, тогда же будет частично перекрыто автомобильное движение.

Будьте внимательны: изменение движения

Из-за ремонта тепловой сети на пр. Калинина в районе здания № 20 будет ограничено движение с 21.00 23 июля до 24.00 25 июля. Также движение перекроют у здания № 8 с 22.00 23 июля до 6.00 26 июля.

Из-за перекрытия участка у здания № 20 изменятся схемы движения следующих маршрутов общественного транспорта:

по маршрутам № 2, 37, 65, 70, 75: … пл. Октября – пр. Ленина – ул. Кулагина, далее по маршрутам. При движении в обратном направлении разворот на пр. Ленина в районе строения № 106;

по маршруту № 76: … пр. Ленина – пл. Октября – ул. Кулагина (в прямом направлении); … ул. Кулагина – пр. Ленина (в обратном направлении), далее по маршруту;

по маршруту № 18: … пр. Калинина – ул. Кулагина – пр. Ленина – ул. Пионеров; в обратном направлении: … ул. Цеховая – пр. Калинина – ул. Пионеров – пр. Ленина – ул. Кулагина – пр. Калинина, далее по маршруту.

Из-за перекрытия участка у здания № 20 схемы изменятся так:

движение маршрутных автобусов № 2, 23, 37, 65, 75, 77 26 июля будет организовано по следующей схеме: … пр. Строителей – ул. Советская – пр. Комсомольский – ул. Профинтерна – пр. Калинина, далее по маршрутам, в обратном направлении без изменения;

по маршрутам № 33р, 76, 109, 109оп: … пр. Ленина – ул. Советская – пр. Комсомольский – ул. Профинтерна – пр. Калинина, далее по маршрутам, в обратном направлении без изменения; по маршруту № 78: …пр. Строителей – ул. Советская – пр. Комсомольский, далее по маршруту, в обратном направлении без изменения.