Канцелярия для школьников подорожает перед новым учебным годом

В августе магазины по продаже канцелярских изделий и товаров для школьников планируют поднять цены на весь ассортимент.

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Об этом рассказали «Ведомостям» сотрудники нескольких поставщиков и ретейлеров. Производители говорят о росте оптовых закупок, поэтому в рознице канцтовары тоже подорожают — в среднем на 10–30%. Сильнее всего вырастут в цене ручки, тетради, альбомы для рисования, папки с файлами и сами файлы.

Обычно торговые сети делают масштабные закупки у поставщиков непосредственно перед школьным сезоном, в августе. Поэтому, хотя цены на оптовом рынке растут уже несколько месяцев, их повышение в рознице станет заметным только сейчас, пояснили изданию в компании «Леонардо».

Причина резкого роста цен — дефицит сырья и увеличение его стоимости на мировом рынке. Полимерные материалы и целлюлоза, помимо канцтоваров, необходимы в медицине. Их используют при производстве масок и других медицинских изделий. Сервисы доставки товаров и готовой еды также увеличили спрос на пластиковую посуду и пластиковую тару.

По данным Минпромторга, в России производство медицинских масок с начала пандемии выросло более чем в 20 раз — с 600 000 до 19 млн штук. Также из-за пандемии коронавируса выросло потребление салфеток, туалетной бумаги и других подобных изделий.

Ещё одним фактором, повлиявшим на цены полимерной продукции, стала логистика. Из-за пандемии и закрытых границ доставка заметно подорожала. Кроме того, с начала года стоимость полиэтилена в Европе выросла в полтора раза, до $2000 за тонну, а ситуация на российском рынке повторяет зарубежный сценарий.

Чтобы подготовка детей к школе не так сильно ударила по вашему кошельку, начать покупать школьную канцелярию стоит уже сейчас.