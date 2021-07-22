Коты-«парашютисты»: почему сетки на окнах должны быть в каждом доме с питомцем

Как защитить усатого-полосатого мурлыку от падения из окна.

Фото: fotokto.ru

С приходом теплой погоды питомцы всё чаще стремятся погреться на солнце. Но если собак устраивает залитый солнцем пол, то котам, известным верхолазам, подавай подоконники и перила балконов. А это небезопасно!

Фото: fotokto.ru

За последнее время в новоалтайский приют «Территория спасения» поступило множество котов, которых взяли в «добрые руки», но не смогли уберечь от падений из окна. В результате приют, который и так содержит множество животных-инвалидов и брошенных животных, вынужден собирать деньги на нахождение «усатых парашютистов» в стационаре и залечивать им тяжёлые переломы.



Подопечные приюта «Территория спасения», фото: скриншот из Instagram приюта

Открытые окна — враги котов

Все без исключения кошки склонны к высотному синдрому. Это понятие в 1976 году впервые использовал ветеринарный врач из Нью-Йорка Гордон Робинсон. Сегодня этим термином обозначают характерный набор травм при падении кошки с высоты — сломанные конечности, отбитые внутренности, разрывы внутренних органов. Но в более широком смысле это поведенческая особенность. Страх высоты отсутствует у кошек на генетическом уровне — их диким предкам приходилось взбираться на высокие деревья, чтобы охотиться на птиц.

Кошки выпадают из окон значительно чаще, чем другие животные. Падают коты случайно: повинуясь охотничьему инстинкту, оступившись или поскользнувшись на тонком парапете балкона, испугавшись резкого звука, во время игры и даже во время сна. И если падение спящего котика с дивана или стула — это повод повеселить друзей и знакомых, запостить видео в Tik Tok и набрать кучу лайков, то падение с большой высоты из окна — смертельно опасно.

Многие хозяева уверены, что с их питомцем такое никогда не произойдёт — они уповают на смышленость животного и тенденцию приземляться на четыре лапы. У кошек действительно больше шансов выжить при падении с высоты, чем у других животных или человека. Однако часто такой опыт оказывается летальным.

Некоторые полагают, что для защиты животных достаточно обычной москитной сетки, но она не удержит кошку: полотно сетки легко рвётся, пластиковые крепления трескаются от перепадов температур, а рамка очень гибкая, поэтому при давлении она согнётся и вылетит из креплений, а вслед за ней и животное. Такие сетки создают лишь иллюзию защиты.

Вертикальное проветривание

Другая опасность, которую несут окна для питомцев, — вертикальное проветривание. Створка окна откидывается, образуя треугольное отверстие, сверху оно достаточно широкое, чтобы пролезла голова кота, но только она. Застревают кошки чаще всего животом и шеей, а самостоятельно выбраться не могут, так как за скользкое стекло и пластик не зацепиться когтями.

В эту щель кошки забираются из-за охотничьего инстинкта и в поиске свежего воздуха. В случае, если животное пробудет в таком состоянии долгое время, оно погибнет от так называемого краш-синдрома — серьёзного нарушения кровообращения из-за сдавливания внутренних органов. Если кошка выживет, все равно существует риск, что она останется инвалидом.

Многие владельцы не догадываются об такой опасности, потому что об этом мало говорят. Никогда не оставляйте окна в таком положении, если уходите из дома или отлучаетесь надолго в другую комнату.

Фото: fotokto.ru

Как защитить кошку?

Для защиты кошек подходят только специальные сетки «Антикошка». В отличие от обычной москитной, полотно такой сетки сплетено из многослойной нити полиэстер, покрытой ПВХ, которая обладает повышенной прочностью — выдерживает самых крупных кошек, а у некоторых производителей даже вес человека. Полотно сетки невозможно порвать когтями животного или расклевать птицам. Крепится «Антикошка» на специальные плунжерные (металлические) крепления по всему периметру, что исключает её выпадение на улицу вместе с животным. Цвет полотна черный, чтобы питомец воспринимал сетку как преграду. Стоимость такой «Антикошки» в Барнауле — от 2800 рублей.

Для защиты вертикального проветривания есть специальные боковые решетки. Более бюджетный вариант — использовать ровное проветривание с детской гребенкой-фиксатором. Обычные оконные гребенки не рекомендуется использовать, так как многие кошки умеют поднимать их лапами или головой — так окно открывается настежь.

Незастеклённый балкон — не место для прогулок домашнего кота, только если вы не живёте на первом этаже! Но даже в этом случае вы рискуете — сбежавшее животное может попасть под машину, стать жертвой бродячих собак, отравиться, подобрав приманку «охотников» на бродячих животных. Шанс найти беглеца или беглянку всегда очень мал!

Что делать, если кошка упала с высоты?

В этом случае важно сразу отвезти кошку в ветклинику, даже если нет видимых повреждений. Высотные травмы опасны именно для внутренних органов — возможны ушибы и разрывы. Чем раньше получится оценить повреждения и оказать экстренную помощь, тем больше шансов у животного на полное выздоровление.

Спасая чужую кошку из вертикального проветривания, ни в коем случае не заталкивайте её обратно в пустую квартиру, где она останется без помощи — нужно отвезти её к ветеринару, оставив записку владельцам.