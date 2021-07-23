Когда нужно пить утренний кофе?

Кажется, что ответ очевиден! Однако лучше это делать спустя час после сна. Рассказываем почему.

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Многие привыкли пить кофе, только что проснувшись. Однако, по мнению экспертов журнала «Гастроном», стоит сдвигать кофейные возлияния на один час. Ваш организм будет благодарен и ответит большой порцией энергии, которой вам хватит на всё утро.

Утром в нашем организме естественным образом вместе с адреналином накапливается гормон стрессовых реакций кортизол, чтобы дать нам энергию на целый день.

Кортизол, повышающий уровень глюкозы в крови, обычно высвобождается вскоре после пробуждения в утренние часы. У здоровых людей в первые полчаса после пробуждения отмечают 50% повышение уровня кортизола. Подпитывая выброс кортизола кофеином, люди надеются, что увеличивают время, насыщенное энергией и бодростью, но в действительности это приводит к нервозности — даже у тех, кто не слишком чувствителен к кофеину. Дело иногда доходит до тремора, поскольку организм подвергается двойному удару!

Если вы хотите, чтобы кофеин выступал как сольный исполнитель, а не подвергался сильному влиянию кортизола, отложите употребление кофе и выпейте его минимум через 45 минут после пробуждения. Так вы испытаете настоящую радость от любимого утреннего напитка — дайте только время, позволяющее кортизолу смягчиться.

Фото: pexels.com

Есть ещё один плюс, если вы соберётесь всё-таки немного отложить привычный утренний ритуал. Ожидание, вызванное задержкой кофейного возлияния, может усилить чувства радостного предвкушения и повысить удовлетворение от кофеина. Кроме того, как только утренняя чашка кофе станет будничной частью вашего распорядка, это будет уже не кофейный ритуал, а обыденность. Изменив время, вы внесёте разнообразие в будни.

По мнению психотерапевтов, не нужно пить кофе, когда вы утром делаете миллион дел и выбегаете из дома на работу. Возможно, напиток лучше выпить, когда у вас будет 3–5 минут именно на кофе.

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