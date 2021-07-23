Когда нужно пить утренний кофе?

Кажется, что ответ очевиден! Однако лучше это делать спустя час после сна. Рассказываем почему.
Многие привыкли пить кофе, только что проснувшись. Однако, по мнению экспертов журнала «Гастроном», стоит сдвигать кофейные возлияния на один час. Ваш организм будет благодарен и ответит большой порцией энергии, которой вам хватит на всё утро.
Утром в нашем организме естественным образом вместе с адреналином накапливается гормон стрессовых реакций кортизол, чтобы дать нам энергию на целый день.
Кортизол, повышающий уровень глюкозы в крови, обычно высвобождается вскоре после пробуждения в утренние часы. У здоровых людей в первые полчаса после пробуждения отмечают 50% повышение уровня кортизола. Подпитывая выброс кортизола кофеином, люди надеются, что увеличивают время, насыщенное энергией и бодростью, но в действительности это приводит к нервозности — даже у тех, кто не слишком чувствителен к кофеину. Дело иногда доходит до тремора, поскольку организм подвергается двойному удару!
Если вы хотите, чтобы кофеин выступал как сольный исполнитель, а не подвергался сильному влиянию кортизола, отложите употребление кофе и выпейте его минимум через 45 минут после пробуждения. Так вы испытаете настоящую радость от любимого утреннего напитка — дайте только время, позволяющее кортизолу смягчиться.
Есть ещё один плюс, если вы соберётесь всё-таки немного отложить привычный утренний ритуал. Ожидание, вызванное задержкой кофейного возлияния, может усилить чувства радостного предвкушения и повысить удовлетворение от кофеина. Кроме того, как только утренняя чашка кофе станет будничной частью вашего распорядка, это будет уже не кофейный ритуал, а обыденность. Изменив время, вы внесёте разнообразие в будни.
По мнению психотерапевтов, не нужно пить кофе, когда вы утром делаете миллион дел и выбегаете из дома на работу. Возможно, напиток лучше выпить, когда у вас будет 3–5 минут именно на кофе.
Советы для любителей утреннего кофе: