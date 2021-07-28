Вячеслав Франк координирует работу всех служб на месте взрыва бытового газа в Барнауле

Там работают службы МЧС, скорой помощи, Управление по делам ГОЧС Барнаула, также глава города Вячеслав Франк, заместитель главы Барнаула по городскому хозяйству Сергей Пашковский, глава Железнодорожного района Михаил Звягинцев.

Напомним, сегодня, 28 июля 2021 года, около 9:00 в барнаульском многоквартирном доме по адресу: улица Молодёжная, 37 произошёл хлопок бытового газа. Происшествие случилось в подъезде дома № 3, в квартире № 78. В результате пострадали пожилая женщина и девочка. Их госпитализировали.

Вопрос находится на личном контроле у главы Барнаула Вячеслава Франка.