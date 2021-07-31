В Комплексном центре социального обслуживания знают, чем занять детей

Лето – беззаботная пора для детей. Но не все, к сожалению, могут спокойно гулять целыми днями на улице или самостоятельно организовать свой досуг дома. В силу особенностей развития и состояния здоровья за ними требуется постоянный присмотр. Для решения этой проблемы на базе Комплексного центра социального обслуживания в Центральном районе с 5 июня работают группы кратковременного пребывания для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями.

Преподаватели наравне с детьми активно принимают участие во всех играх.

Фото: Светлана Молоканова

С сентября 2020 года в Барнауле реализуется проект «Твой мир возможностей». Одним из его направлений стала организация полезного свободного времени для детей и их родителей, которые эти часы могут посвятить личностному росту, работе или общественной жизни. К участию привлечены следующие категории семей: многодетные, неполные, воспитывающие детей-инвалидов и стоящие на учете по профилактике безнадзорности и правонарушений.

На протяжении учебного года дети посещали занятия с психологом, логопедом, занимались творчеством, организованно посещали культурные учреждения города. Также группу малышей готовили к школе. По состоянию здоровья они не могли посещать обычный детский сад или пришкольные подготовительные курсы. Более трех месяцев психолог учила детей писать, считать и правильно вести себя в коллективе. До этого они не имели возможности общаться со сверстниками, поэтому первое время преподавателю было непросто, так как ребята были абсолютно неусидчивые, им хотелось только знакомиться и играть друг с другом. В этом году они пойдут в первый класс, и в комплексном центре уверены, что они к этому готовы. Если летние группы пребывания и раньше были в организации, то такая практика стала нововведением.

На равных

Раньше занятия проходили на улице Партизанской, а с наступлением лета их перенесли на Змеиногорский тракт, 110а. Как объясняет Ольга Куфельд, заведующая отделением социальной реабилитации несовершеннолетних, у многих нет возможности уехать куда-нибудь на каникулы, и они видят только городские пейзажи, а тут находятся в окружении леса, все-таки поближе к природе.

Группы смешанные – есть дети с инвалидностью – синдромом Дауна, аутизмом, олигофренией, а также с различными ограниченными возможностями, например, с задержкой психического или речевого развития. У некоторых ребят просто ослабленное здоровье, но они не имеют статуса «инвалид». Ребят не делят по их состоянию, чтобы они понимали, что существовать в обществе комфортно, ведь тут ко всем относятся одинаково. Если заглянуть к ним на занятие, то можно заметить, как абсолютно все вовлечены в процесс, особенно в активные, подвижные игры. Что примечательно, непосвященный человек с первого взгляда не отличит особенного ребенка от остальных в группе.

– На занятиях дети отвлекаются от своего недуга, находят друзей, с которыми потом общаются уже за пределами центра, – рассказывает Ольга Станиславовна. – Группа у нас небольшая, и за ней всегда следят два-три специалиста. На лето заключили договор с педагогическим университетом, который направляет к нам на помощь студентов-волонтеров. Каждые две недели мы набираем новый состав группы, чтобы охватить как можно больше семей. К тому же следим за тем, чтобы они проходили дополнительные курсы реабилитации, например, оздоровительный массаж.

За 1 полугодие 2021 года группу кратковременного пребывания посетили дети из 91 семьи.

В лагерь, как говорят сами дети, они приходят ежедневно на три часа. По расписанию у них музыкальные, творческие и танцевальные занятия. Ребята рисуют, лепят из пластилина, делают аппликации, играют на барабанах. Выходят на улицу, где собирают листья, шишки, веточки и делают из них аппликации. За ними наблюдает психолог Елена Михайлюк, которая работает с особенными детьми уже около десяти лет.

– Большая часть заданий во время психологических занятий направлена на преодоление страхов, излишней скромности у ребят, а также на развитие коммуникации и сплоченности внутри группы. На активные игры они откликаются более охотно, чем на творческие, особенно где идет работа с мелкой моторикой. Не всем хочется сидеть и что-то вырезать, иногда они противятся и отказываются. Мы никогда на них не давим. Иногда хватает того, чтобы ребенок просто погулял по комнате, посмотрел на других. Под влиянием коллектива он все-таки садится и выполняет задачу. Если что-то вдруг не получается, то просто этому ребенку уделяем больше времени и помогаем, – делится психолог.

Неугасаемый интерес

Состав ребят в группах каждый раз меняется, но есть и «ветераны» – Кирилл Мальков пришел уже второй раз, он так просился после первого сезона, что ему не смогли отказать.

А вот Наталья Курига привела сына Мирослава в группу впервые. Ему 11 лет, и у него аутизм. С центром они сотрудничают уже около пяти лет. Впервые обратились за психологической поддержкой, так как мальчик много чего сильно боялся, темноты например, и плохо говорил. И здесь им помогли с этим справиться. Несмотря на то, что обучение в школе дается непросто и программу одного класса он проходит за два года, у Мирослава много талантов. В последнее время он увлекся английским языком, учит его по видеороликам в Сети и занимается с репетитором. Как отмечает Наталья, ее сын лучше пишет, читает и говорит на иностранном, а не на родном языке. Еще он рисует мультипликацию с помощью специального приложения на телефоне.

– После первого занятия в группе кратковременного пребывания Мирослав принес мне поделку – вазочку с цветами, и был ужасно горд собой. Таким детям очень важна похвала со стороны родителей, – говорит Наталья Курига. – Я всегда сижу и жду его, потому что пока ему трудно долго находиться в коллективе, устает. К тому же он очень чувствительный, мы пока учимся работать с эмоциями. Недавно Мирослав случайно разбил бутылку для воды и долго из-за этого плакал, хотя, казалось бы, это пустяк. Никогда не знаю, что именно может вызвать у него сильное потрясение.

Каждую пятницу ребят водят в различные культурные организации нашего города. Этим летом они уже посетили музей «Горная аптека», музей противопожарной безопасности, музей «Город» и Барнаульский планетарий. Также к работе с группой кратковременного пребывания привлекают разные общественные организации. Например, на этой неделе с ними работали волонтеры из поискового отряда «Лиза Алерт», которые учили ребят правильно вести себя в лесу, если они вдруг потеряются. Еще к ним заглядывают канистерапевты.

– Дети очень радуются, когда в гости приезжают лохматые друзья, – рассказывает Наталья Татаринцева из Межрегиональной общественной организации поддержки канистерапии. – Собаки – это такие существа, которые к человеку относятся безоценочно. Они отличные слушатели, и всегда в ответ на рассказы детей дружелюбно виляют хвостом. С собакой дети чувствуют себя увереннее и взрослее, ведь она всегда выполняет их команды.