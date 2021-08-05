#КиноБарнаул: кинообзор «Вечернего Барнаула» от 5 августа 2021 года

Август нужно провести так, чтобы хмурыми осенними вечерами вспоминать, как же было интересно. Сеть «Киномир» готова вам в этом помочь. Вслед за приключенческим хитом «Круиз по джунглям» в прокат выходит кое-что погорячее — долгожданный «Отряд самоубийц: миссия навылет» Джеймса Ганна.

Фото: pexels.com

«Отряд самоубийц: миссия навылет», экшен, США (18+)

Фото: startfilm.ru

Один из самых долгожданных супергеройских кинопроектов последних лет наконец-то добрался до экрана. Картина, в которой Марго Робби в очередной раз предстанет в образе коварной Харли Квинн, не является продолжением фильма 2016 года, это совершенно новая история. Фанаты вселенной DC Comics с нетерпением ждали 5 августа: ведь это кино снял Джеймс Ганн — человек, который имеет «особый подход» к супергероям.

По сюжету отпетые злодеи и психопаты с фантастическими талантами объединятся, чтобы выполнить нетипичную для их рода деятельности миссию. Команде из заключённых тюрьмы «Белль Рив» предстоит отправиться на остров Корто Мальтезе в Южной Америке, чтобы разрушить Йотунхейм — тюрьму и лабораторию нацистской эпохи, где содержались политзаключённые и проводились эксперименты. Им предстоит «вступить в конфликт» со Старро – гигантской инопланетной морской звездой, обладающей силой телепатии.

Фото: startfilm.ru

История создания

Для тех, кто не в теме: «Отряд самоубийц» — команда антигероев из комиксов издательства DC Comics. Эти суперзлодеи находятся в тюрьме «Белль Рив» и работают на американское правительство в обмен на досрочное освобождение. Сбежать они не могут: в шею каждого из них имплантирована нановзрывчатка. Тут есть ещё один нюанс: секретные операции, в которых должны участвовать эти преступники, слишком уж опасны, и правительство предпочитает рисковать теми, кого не слишком и жаль.

Фото: startfilm.ru

Первый боевик по мотивам комикса, в котором суперзлодеев отправляют спасать человечество, вышел в августе 2016-го — ровно пять лет назад. Его режиссёром стал Дэвид Эйер — создатель оскароносного «Тренировочного дня». Лента понравилась зрителям, собрала в прокате солидную сумму — более $746 миллионов (при бюджете в $175 миллионов), получила «Оскар» в категории «Лучший грим и прически». Критикам история, правда, не понравилась, но на сборах это не сказалось. То, что продолжению быть, говорили ещё до выхода первого фильма. Однако на поиски режиссёра сиквела ушли годы.

Летом 2018-го The Walt Disney Companу распрощалась с Джеймсом Ганном — создателем первых двух «Стражей Галактики»: общественность вдруг вспомнила о его шуточных и неуместных в эру новой политкорректности твитах конца 2000-х. Режиссёр публично покаялся за старые сообщения в Twitter, но «Дисней» побоялся сотрудничать с неблагонадёжным постановщиком.

В приглашении Джеймса Ганна в режиссёрское кресло новой истории об «Отряде самоубийц» также свою роль сыграл тот факт, что свою карьеру он начинал в качестве сценариста для Troma Entertainment (эта компания вот уже более 40 лет создаёт независимое жанровое кино), и к тому же все отмечали его особый подход к теме супергероев.

При работе над проектом режиссёр старался отойти как можно дальше от привычного формата работы.

«Это гораздо более сложная история. Некоторые из персонажей могут оказаться хорошими, некоторые — плохими, но большинство находится где-то в серой зоне», — комментировал съёмки Джеймс Ганн.

Художник-постановщик Бет Микл называет «Миссию навылет» «очень натуралистичным фильмом», при создании которого по минимуму использовались компьютерные спецэффекты, что в мире кинокомиксов большая редкость. Вместо традиционного для съёмок таких фильмов зелёного экрана, Ганн использовал декорации и практические эффекты. Так к примеру костюм Человека-в-Горошек, светится за счёт подведённых к нему проводов!

Знакомые и новые лица

Так как фильм не является продолжением первой истории, а практически мягким перезапуском серии, то главный пул героев был практически полностью обновлён. Из старого киносостава остались только несравненная Харли Квинн (Марго Робби), Капитан Бумеранг (Джай Кортни) и директор правительственной программы Аманда Уоллер (Виола Дэвис). Меткий стрелок Дэдшот, убийца Крок, Дьябло и Катана в фильме не появятся. Вместо них на службу выйдут Бладспорт (один из главных врагов Супермена, чья зубастая маска напоминает морду Чужого) в исполнении Идриса Альбы, Миротворец (Джон Сина), Нэнуэ — метачеловек с акульими характеристиками и способностями (в оригинальном фильме он говорит голосом Сильвестра Сталлоне, а в российской версии — Элджея) и Человек-в-Горошек (Дэвид Дастмалчян), которого ненавидит Бэтмен.

Также мы увидим Алисию Брага в роли Солсориа, Нэйтана Филлиона в образе TDK, Пита Дэвидсона, примерившего костюм Чёрного Стража, Майкла Рукера в роли Саванта, Шона Ганна в роли антропоморфного Хорька, Стива Эйджи в роли откусывающего человеческие головы Короля акул и других.

Дэвид Эйр против!

Ролик этого насыщенного персонажами фильма вызвал бурный восторг фанатов вселенной DC, сам же фильм триумфально шествует по кинотеатрам всего мира. А вот режиссёр блокбастера 2016 года Дэвид Эйр заявил, что прокатная версия — не тот фильм, который он снимал, хотя об этом объявили в самом начале работы над проектом. Но, видимо, успех одних не даёт другим спокойно спать по ночам!

«Я вложил жизнь в «Отряд самоубийц». Я сделал что-то невероятное. Моя версия была захватывающим, эмоциональным путешествием в компании «плохишей», которых списали со счетов (близкая мне тема). А студийный вариант — не моё кино. Прочитайте это ещё раз».

Вместе с тем Эйр не переходит на личности и не наезжает на студийных боссов, скорее расстраивается, чем обвиняет. Что же скажут российские зрители, станет ясно после премьеры!

Смотрим в кинотеатрах: «Европа-Киномир», «Мир», «Огни», «Арена» (IMAX, DBOX, 2D), «Киномир-Галактика» (2D, ATMOS)

«Мулан: новая легенда», мультфильм, Китай (6+)

Фото: startfilm.ru

В прошлом году на экраны вышел игровой римейк мультфильма «Мулан» 1998 года. В киносезоне-2021 китайские аниматоры представили новое мультипликационное переосмысление китайской легенды о женщине-воине. Сюжет оригинального мультфильма рассказывал о девушке по имени Хуа Мулан, которая выдаёт себя за мужчину, чтобы занять место больного отца в рядах армии императора Китая, издавшего указ о мобилизации перед надвигающейся войной с северными захватчиками. Сюжет картины «Мулан. Новая легенда» расскажет о подвигах бесстрашной воительницы во время службы в армии. В новой повести Мулан сталкивается с непростым моральным выбором и сложными решениями. Однажды ей поручают важную миссию — убить наследного принца вражеского королевства. Однако Мулан окажется совершенно не готовой к тому, что влюбится в своего врага, девушка будет вынуждена принять решение, которое навсегда изменит её жизнь. Мулан находит новую для себя цель — перестать думать только о своих достижениях и вместо этого сосредоточиться на том, как принести мир обеим сторонам, вовлечённым в войну. Главное — помнить, что настоящий злодей может оказаться там, где его никто не ждёт, а родной стране могут изменить даже самые преданные подданные. В конце концов, этот долгий и тернистый путь приведёт Мулан к пониманию, что на самом деле скрывается под истинным предназначением воина.

Легенда о Мулан была популярна в Китае на протяжении 1500 лет, на её основе созданы пьесы, оперы, фильмы, книги и видеоигры, в которых представлен свой собственный взгляд на историю девушки, решившей присоединиться к армии в образе мужчины. Для режиссёра Лео Ляо это дебютный анимационный фильм. Зрителей ждёт много сражений и эпического кунг-фу, которым в совершенстве владеет хрупкая девушка. Единственное, о чём мы будем сожалеть, так это о драконе Мушу, который здорово поддерживал боевой дух героини в мультфильме 1998 года и смешил своими проделками. А так нам обещают «Настоящий Китай. Настоящую Мулан».







Фото: startfilm.ru

Смотрим в кинотеатрах: «Европа-Киномир», «Мир», «Огни», «Арена», «Киномир-Галактика».

«Заклинание джинна», фильм ужасов, США (16+)

Фото: startfilm.ru

Мы привыкли, что джинны — магические существа, преимущественно добрые. Возьмите того же мудрого Хоттабыча или синего хитроумного друга и помощника Аладдина из одноимённого мультфильма. В них не было никакой угрозы. К тому же в исламе Аль-Джин (джинн) — это дух высокого интеллекта, который невидим для обычных людей. Существуют как добрые, так и злые джинны, однако они не могут влиять на людей. Но режиссёры Давид Шарбонье и Джастин Пауэлл в картине «Заклинание джинна» придумали другой сюжетный поворот.

Двенадцатилетний немой мальчик Дилан Джейкобс недавно потерял маму. Они с отцом переезжают в новый дом, где Дилан находит на чердаке странные предметы: зеркало, покрывшееся пылью, и старинную книгу с инструкциями, согласно которым человек, прочитавший их в определённое время, может вызвать джинна и заставить его выполнить любое желание. Мальчик выполняет ритуал из неё, мечтая об обретении голоса. Неожиданно желание мальчика исполняется. Дилан продолжает загадывать, не подозревая, что каждое осуществлённое желание имеет свою цену. Злобный джинн, стоящий за этой магией, приходит к герою, чтобы забрать его душу в счёт подарков судьбы. Мало того, сверхъестественное существо явилось к Дилану в образе погибшей матери. Страшно и то, что мальчик не может сбежать из дома или позвать кого-то на помощь…

Вообщем, мрачная мистическая история о том, что у чёрной магии есть цена! Помните об этом, когда решите прибегнуть к какому-нибудь, пусть и простенькому ритуалу!

Смотрим в кинотеатрах: «Арена», «Киномир-Галактика»

«Полночь на злаковом поле», триллер, США (18+)

Фото: startfilm.ru

В прокат выходит очередная картина жанра «фильм с Брюсом Уиллисом». А как мы знаем, эти истории с недавних пор похожи одна на другую. Но смотреть, как Брюс Уиллис в очередной раз спасает мир, то есть ловит маньяка, можно бесконечно.

Итак, Карл Хелтер (Брюс Уиллис) — опытный агент ФБР с богатым послужным списком. С недавних пор ветеран охотится на преступный синдикат, в чём ему помогает Ребекка Ломбарди (Меган Фокс). Бандиты промышляют торговлей людьми, похищая молодых девушек и продавая их в секс-рабство. Вскоре Карл и Ребекка осознают, что их расследование пересекается с делом о серийном убийце из Техаса. Злоумышленник путешествует на старом фургоне, выслеживая и убивая привлекательных автостопщиц. На счету психопата десятки жертв, однако полиция штата так и не смогла выйти на его след и давно поставила на громком деле крест, так что местный рейнджер Байрон Кроуфорд (Эмиль Хирш) продолжает искать маньяка в одиночку. Федералы объединяются с Кроуфордом в надежде предотвратить новое убийство. Дело принимает неожиданный оборот, когда очередной жертвой загадочного преступника становится сама Ребекка — девушка красивая, видная, без комплексов. У Карла и Байрона есть всего сутки на то, чтобы собрать воедино последние улики и положить конец кровавой деятельности печально известного убийцы Роберта Бена Роудса.

Триллер Рэндолла Эмметта основан на реальных преступлениях Роберта Бенджамина Роудса, более известного как Убийца на стоянке грузовиков. Маньяк и насильник орудовал в период с 1975 по 1990 год, оставаясь вне поля зрения властей. По словам самого Роудса, он лишил жизни свыше 50 женщин. В 1994 году серийный убийца был приговорен к пожизненному заключению без права досрочного освобождения.

Фильм — режиссёрский дебют известного продюсера Рэндолла Эмметта. До этого он работал над созданием таких крупных проектов, как «День курка», «Эверест», «План побега» и «Молчание». Его продюсерская карьера насчитывает свыше ста работ в кино и на телевидении.

В ролях второго плана в картине отметились Систин Роуз Сталлоне — дочь легендарного «Рэмбо», начавшая актёрскую карьеру, и музыкант Колсон Бэйкер, известный как Machine Gun Kelly. На момент съёмок Бэйкер и исполнительница главной женской роли Меган Фокс состояли в отношениях.

Смотрим в кинотеатрах: «Киномир-Галактика», «Огни».

«Незваные детки», комедия, Франция (16+)

Фото: startfilm.ru

Пока Францию лихорадит протестами недовольных коронавирусными ограничениями граждан, французский кинематограф продолжает радовать мировой прокат классическими французскими комедиями о сложностях в семье и любви.

Катрин (Мишель Ларок) и Янн (Стефан Де Гродт) вместе свыше четверти века. За этот срок супруги неоднократно оказывались в шаге от развода, но сообща находили путь к примирению. Недавно их настиг очередной кризис: муж проводит всё своё время с друзьями, не обращая на жену никакого внимания. От былых чувств не осталось и следа, а брак давно превратился в сожительство. Казалось, что хуже уже попросту некуда, но однажды Катрин и Янн узнают о возвращении в родительское гнездо своей дочки Анны (Элис де Ланкесэ), которую выселили из квартиры. С незваной гостьей сюда заявляется её несносный кавалер Томас (Оливье Розенберг), так и не сумевший построить нормальную карьеру. Появление молодой пары не вызывает у хозяев восторга: их и без того несовершенная жизнь превращается в ад. Когда становится ясно, что Анна и Томас даже и не думают покидать чужую жилплощадь, Катрин разрабатывает план по выставлению «деток» за порог. Объединившись с Янном, находчивая мамаша изводит молодёжь безумными выходками: не даёт спать по ночам, будит с восходом солнца и заставляет делать всю работу по дому самостоятельно. Между семьями начинается игра на выживание, которая позволит им пересмотреть собственные взаимоотношения.

«Незваные детки» — второй режиссёрский опыт известной актрисы Мишель Ларок, также исполнившей главную роль. Её предыдущая картина «Великолепная» вышла на экраны в 2018 году, собрав в мировом прокате 5 миллионов долларов.

Несмотря на то, что фильм камерный — герои практически не покидают пределы дома, напоминая пьесу на четыре персоны, он привлекает нетипичным взглядом на семью. Обычно в фильмах мы видим истории встреч, расставаний или «двойной» жизни, но не в этот раз. Отношения Янна и Катрин завязаны на том, чтобы найти способ преодолеть сложности вместе, и у них совершенно не возникает мыслей о разводе, что очень воодушевляет!

Фото: startfilm.ru

Смотрим в кинотеатре: «Киномир-Галактика».