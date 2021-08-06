Соцсети: в Барнауле ночью парень зарезал двух мужчин

В одной из квартир в Октябрьском районе парень отдыхал вместе с ними и своей девушкой.

Фото: istockphoto

В интернет-сообществе «Инцидент Барнаул» в Telegram сообщается, что компания находилась в Барнауле в одной из квартир на улице Советской, 20.

«В какой-то момент парень взял нож и нанёс несколько ножевых ранений мужчинам, от которых те впоследствии скончались. После этого вместе с девушкой скрылся с места происшествия», — рассказывают барнаульцы.

По их словам, парня и девушку задержали примерно через полчаса на проспекте Ленина сотрудники ДПС.

«Убегая, тот скинул нож, но его нашли», — отметили горожане.

Они также сообщили, что злоумышленник недавно проходил лечение в психдиспансере.

Официальной информации на момент публикации нет.