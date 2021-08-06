В СК рассказали подробности ночной поножовщины в Барнауле

В ведомстве сообщили, что подозреваемого в убийстве двух человек задержали по горячим следам. Сейчас следователи ведут сбор и закрепление доказательств по уголовному делу, готовят ходатайство в суд об избрании в отношении мужчины меры пресечения в виде заключения под стражу.

На данный момент установлено, что ночью 6 августа 2021 года в одной из квартир в Барнауле трое молодых людей распивали спиртное. Между ними возник конфликт, в ходе которого двое из них стали избивать знакомого. После драки обиженный действиями собутыльников 31-летний подозреваемый несколько раз ударил их ножом в шею и грудь. Мужчины скончались на месте происшествия от полученных ранений.

Расследование продолжается, информирует СУ СКР по Алтайскому краю.

ЕЩЁ ПО ТЕМЕ: