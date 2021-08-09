Новая страница в спортивной истории Барнаула: накануне состоялись соревнования по летнему биатлону

Соревнования приурочены ко Дню физкультурника.

Фото: Барнаульская федерация биатлона

В прошедшие выходные в Барнауле на биатлонном комплексе училища олимпийского резерва по адресу: ул. Власихинская, 69л состоялось открытое первенство среди юношей и девушек 2007–2010 г.р. по летнему биатлону.

Это первые детские соревнования по летнему биатлону в спортивной истории нашего города.

Юные биатлонисты использовали в стрельбе современные пневматические винтовки «Пионер 345К», приобретённые в рамках проекта «Детский мобильный биатлонный комплекс АЛТАЙ». Благодаря гранту президента России организаторы смогли приобрести 20 винтовок. Уникальность такого комплекса состоит в том, что его можно подготовить к эксплуатации в течение 30 минут. Мобильность и оперативность развертывания мобильного биатлонного комплекса позволяют проводить соревнования по пневматическому биатлону практически на любых спортивных площадках городов и районов Алтайского края.



Фото: Барнаульская федерация биатлона

На соревнования вышли юные спортсмены Республики Алтай, ДЮСШ Бийского района, г. Заринска, Ребрихинского района, Барнаульской федерации биатлона, а также команда Алтайского училища олимпийского резерва.

В первый день состязаний, 7 августа, стартовала спринтерская гонка с двумя огневыми рубежами. Биатлонисты, которые только начинают свой спортивный путь, показали хорошую стрелковую и общефизическую подготовку.

Несмотря на то, что в соревнованиях участвовали начинающие биатлонисты, накал борьбы не уступал профессиональному чемпионату. Спортсмены достойно боролись в состязаниях. По итогам упорной борьбы победителями в своих возрастных группах стали:

Михаил Кожевин (МАУ «Заринск биатлон»), Екатерина Белякова (Республика Алтай), Евгений Беспаликов (АУОР Барнаул), Екатерина Лыжина (Барнаульская федерация биатлона).

8 августа состоялся самый интересный вид программы — смешанная эстафетная гонка. Команды включали двух девушек и двух юношей. Первыми (два этапа) стартовали девушки, заканчивали эстафету (два этапа) юноши. Кроме победителей и призёров, которые традиционно награждаются в эстафетах, был учреждён специальный приз «За волю к победе». Так, команда АУОР Барнаул за 7-е место в эстафете младших юношей и девушек получила приз от предпринимателей — семьи Линьковых.



Фото: Барнаульская федерация биатлона

Победители и призёры в эстафетах

Младшие юноши и девушки 2009–2010 г. р.

1-е место — ДЮСШ Бийского района (Даньшина Диана, Лощинина Алиса, Даньшин

Константин, Щербаков Михаил).

2-е место — Барнаульская федерация биатлона (Лыжина Екатерина, Потапова Софья, Каврыжников Александр, Токарев Макар).

3-е место — ДЮСШ Бийского района-2 (Гончарова Злата, Домичек Валерия, Зяблов Иван, Колпащиков Кирилл).

Средние юноши и девушки 2007–2008 г. р.

1-е место — МАУ «Заринск биатлон» (Трефилова Виктория, Кукина Елизавета,

Чехонацких Тимофей, Кожевин Михаил).

2-е место — ДЮСШ Бийского района (Золотарёва Екатерина, Рассказова Полина,

Власов Александр, Кульгуськин Андрей).

3-е место — Республика Алтай (Градобоева Арина, Градобоева Милена, Адыбасова Евгения, Белякова Екатерина).

Организаторы соревнований выражают благодарность за помощь и поддержку в проведении соревнований: Локтеву Сергею Александровичу — председателю АКСОО «Союз ветеранов биатлона Алтая», Романову Сергею Ивановичу — директору сети магазинов «Спортивный мир», Линьковым Екатерине и Виктору, Глумову Борису Германовичу — директору магазина «Чемпион», АКСОО «Федерация спортивного ориентирования Алтайского края», а также постоянному партнёру соревнований ОАО «Барнаульский пивоваренный завод» за информационную поддержку.