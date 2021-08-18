Смертельное ДТП произошло на алтайской трассе

По информации очевидцев, погибли два человека.

Фото: «Инцидент Барнаул»

Страшная авария произошла ночью 18 августа 2021 года на трассе А-322 недалеко от села Шипуново. В интернет-сообществе «Инцидент Барнаул» в Telegram сообщается, что водитель на автомобиле Hyundai влетел в стоящий на обочине грузовик.

Пользователи соцсетей рассказали, что в результате ДТП два пассажира, мужчина и женщина, скончались на месте. Водитель и два ребёнка находятся в реанимации Шипуновской ЦРБ.

«Он ехал из Михайловского по трассе Рубцовск — Барнаул, вёз родственников в аэропорт и возле Шипунова попал в ДТП», — рассказал очевидец.

Информация уточняется.