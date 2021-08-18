Стали известны подробности страшной аварии на алтайской трассе

В ДТП погибли мужчина 1981 года рождения и женщина 1982 года рождения. Три человека пострадали. В их числе двое несовершеннолетних.

В ГУ МВД России по Алтайскому краю сообщили, что 18 августа 2021 года около 3:30 в Шипуновском районе на трассе А-322 автомобиль Hyundai Creta, за рулём которого был мужчина 1978 года рождения, ехал со стороны села Поспелиха в направлении Барнаула. Водитель не справился с управлением и влетел в стоящий на обочине автомобиль MAN с полуприцепом под управлением мужчины 1984 года рождения.

В результате аварии пассажиры автомобиля Hyundai Creta, мужчина и женщина, погибли на месте происшествия.

Водитель и ещё два пассажира легкового автомобиля, девочки 2005 и 2012 годов рождения, получили травмы различной степени тяжести. Их госпитализировали.

Водитель автомобиля MAN не пострадал.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка.