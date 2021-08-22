В Барнауле состоялась церемония поднятия флага России

Сегодня, 22 августа, в Барнауле проходят торжественные мероприятия, посвященные Дню Государственного флага России.

Фото: «Вечерний Барнаул», Андрей Чурилов



На набережной реки Обь состоялась церемония поднятия Государственного флага России.

В торжественном мероприятии приняли участие глава города Вячеслав Франк, председатель Барнаульской городской Думы Галина Буевич, председатель АКЗС Александр Романенко, заместители главы администрации города Александр Артёмов и Юрий Еремеев, заместитель председателя Барнаульской городской Думы Сергей Струченко, представители общественности, активисты молодежных объединений, курсанты Барнаульского юридического института МВД России, сообщается на официальном сайте города.

Торжественности моменту придал гимн страны в исполнении Барнаульского академического хора им. А.Б. Тарнецкого.

Фоторепортаж с места событий.

Отметим, что в связи с эпидемиологической обстановкой программа празднования важного для нашей страны дня была существенно скорректирована. Часть мероприятий проходит в онлайн-режиме, другие — с ограниченным количеством участников и обязательным соблюдением мер профилактики распространения коронавирусной инфекции.

Также в преддверии праздника в районах города прошли церемонии вручения паспортов юным жителям Барнаула.