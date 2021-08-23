Соцсети: неизвестные слили нефтепродукты в Обь в Барнауле

По словам очевидцев, на водной глади образовалась плотная плёнка.

Информация о сливе нефтепродуктов в Обь распространилась в социальных сетях.

«Пленка была очень плотная, что вся лодка была в этой массе», — отметили рассказчики.

Барнаульцы также сообщили, что источник, откуда сливаются нефтепродукты, нашли.

«На обрывистом берегу песочного цвета заметили большое коричневое пятно, решили посмотреть. Вышли на берег и поднялись до места. Там находиться больше одной минуты не получилось, так как очень сильные пары нефтепродуктов», — рассказали пользователи соцсетей.

Они предположили, что жидкость сливает нефтебаза, которая расположена как раз в этом районе.

Официальной информации на момент публикации нет.