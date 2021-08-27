Публикуем рейтинг специальностей в барнаульских вузах

В барнаульских вузах завершается приемная кампания — уже прошла волна зачислений на очные бюджетные места. Мы отследили самые популярные направления подготовки у абитуриентов этого года.

Коллаж: Александр Ермолович

Информационная безопасность

В АлтГТУ рекордсменом этого года называют направление «информационная безопасность». Сравнительно много заявлений подали на «строительство» — 590, на «электроэнергетику и электротехнику» — 550. Тем не менее факультет информационных технологий занял всю первую тройку рейтинга специальностей в техническом университете. «Информационную безопасность» выбрали 687 человек, «информатику и вычислительную технику» — 657, «прикладную информатику» — 634 поступающих.

Вместе с тем на лидирующие специальности и конкурс, и проходной балл выше.

— Мы видим, что чем больше мест, тем больше заявлений, — отмечает ответственный секретарь приёмной комиссии АлтГТУ Павел Черданцев. — В этом году на ИТ-специальности выделено больше мест, соответственно и абитуриенты охотнее подают заявления. Конкурс на «информационную безопасность» — 687 заявлений на 63 места. На ИВТ — 657 заявлений на 50 мест, на «прикладной информатике» 634 заявления на 50 мест — это конкурсы более 10 человек на место!

Те же названия можно увидеть и в первой пятерке рейтинга АлтГУ: здесь отмечают популярность «информационной безопасности» и «прикладной информатики в дизайне», в том числе среди иностранных абитуриентов. Однако в классическом вузе интерес к техническим специальностям ниже, чем в профильном университете. Так, на «информационную безопасность» здесь было подано 574 заявления, из них 502 — на бюджет. Как и в политехе, это лидер ИТ-направлений.

Юриспруденция

В Алтайский госуниверситет за время приёмной кампании пришло 376 заявлений на общеправовую «Юриспруденцию» — и это только на бюджетные места. Всего же по этому направлению поступило 850 заявлений, а всего юридический институт получил больше 2 тысяч заявлений.

— Пул востребованных направлений несколько лет возглавляют «юриспруденция» (31 заявление на одно место), «государственное и муниципальное управление» (34 заявления на место), «менеджмент» (32 заявления на место), «реклама и связи с общественностью» (14,9 на одно место) и «прикладная информатика в дизайне» (13,3 на одно место), — описывает ситуацию в опорном вузе Алтайского края Екатерина Романова, ответственный секретарь приёмной комиссии АлтГУ. — Кроме того, возрастает интерес к информационной безопасности, к фундаментальной информатике и информационным технологиям, географии, химии, экологии и природопользованию. А самыми популярными направлениями у ребят с высокими баллами ЕГЭ оказались «юриспруденция», «медиакоммуникации» и «лингвистика» с профилем «перевод и переводоведение».

В Алтайском филиале РАНХиГС самыми востребованными направлениями стали «юриспруденция» и «экономика», в сумме набравшие более 1000 заявлений. Причём у юристов был наивысший конкурс: на бюджетное место претендовали 20 человек.

Экономика и менеджмент

Сразу два направления МИЭМИС АлтГУ обзавелись небывалым конкурсом. На бюджетные места «государственного и муниципального управления» пришло 481 заявление, а на «менеджмент» (профили «управление бизнесом» и «маркетинг и цифровые коммуникации») — 450.

Кроме АлтГУ, экономическим специальностям обучают Алтайский филиал Финуниверситета при правительстве РФ, Алтайский филиал РАНХиГС. Экономический факультет Алтайского государственного аграрного университета готовит специалистов для агропромышленного комплекса, большинство предлагаемых профилей нацелены именно на эту сферу.

— Второй год подряд у нас идёт профессиональное обучение по направлению «экономика и управление в организациях АПК», туда было подано 270 заявлений. Это направление лидирует в гуманитарном блоке. На других экономических специальностях у нас нет бюджетных мест, только платные, — уточняют в приёмной комиссии АГАУ.

Педагогика

Интерес к педагогическим специальностям наблюдается не только в профильном вузе, но и в Институте педагогического образования АлтГУ.

В педагогических направлениях хорошо видны параллели с общими тенденциями алтайских вузов. Так, в первых строках рейтинга АлтГПУ — «история и право», «экономика и право» (по обоим направлениям обучают на историческом факультете), программы Лингвистического института по английскому и немецкому, а также английскому и французскому языкам. Однако между истфаком и ЛиИном закрепился Институт физической культуры и спорта, а именно — «физическая культура и безопасность жизнедеятельности» и «физическая культура и дополнительное образование». Не имея конкуренции среди алтайских университетов, эти направления педвуза привлекают большое количество абитуриентов: конкурс на популярные направления в АлтГПУ в среднем составляет пять человек на место.

И прочее

— В нашем университете популярностью пользуются как гуманитарные, так и естественно-научные специальности. Конкурс на гуманитарные специальности традиционно выше, это связано с тем, что бюджетных мест на них выделяется меньше, — отмечает Екатерина Романова. — Традиционно Алтайский государственный университет популярен среди иностранных абитуриентов, есть ребята из Египта, США, Венгрии, Латвии и других стран. Например, представитель США выбрал «музыкально-инструментальное искусство» в Институте искусств и дизайна.

В аграрном университете из года в год распределение популярных направлений не меняется. Лидерами бюджетных направлений являются «агроинженерия» и «землеустройство и кадастры» — на оба в этом году было подано по 392 заявления. Из биологического блока специальностей самая популярная — ветеринария, на которую пожелали поступать 303 человека. К слову, спрос на ветеринарное образование сравним с количеством заявлений на бюджет «рекламы и связей с общественностью» АлтГУ — а это четвёртое по популярности направление в опорном вузе. На бюджетную основу здесь поступило 300 заявлений.