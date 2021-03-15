Еще один барнаульский футболист дебютировал в Премьер-лиге, и сразу трое вызваны в сборную России

Воспитанник барнаульского футбола Виталий Сычев провел первый матч за ФК «Тамбов», а три его земляка вызваны в сборную России – это Юрий Дюпин (впервые), Александр Соболев и Александр Жиров.

Виталий Сычев. Фото из сети Интернет.

Дебют воспитанника СШОР А. Смертина удачным не назовешь – Сычёв пропустил четыре мяча от «Краснодара». Впрочем, с учетом положения «Тамбова», в межсезонье с трудом спасшегося от банкротства, других результатов от команды ждать трудно, так что для Виталия сейчас главное – попытаться закрепиться в составе и показать себя.

Виталию Сычёву 21 год, начал тренироваться в СШОР А. Смертина у Владимира Евглевского, с 2016 года тренировался в структурах московского «Локомотива», в 2019 году перешел в «Тамбов», играл за молодежный состав. Сычёв стал восьмым воспитанником барнаульского футбола, выходившего в этом сезоне в матчах Премьер-лиги.

Кстати, в «Краснодаре» играет еще один барнаульский вратарь – 35-летний Евгений Городов, но он на поле в отчетном туре не вышел.

Защитник «Химок» Кирилл Боженов традиционно отыграл все 90 минут в матче против «Ростова» (1:0), полузащитник «Уфы» Владислав Камилов не смог помочь своей команде избежать поражения от «Рубина», ворота которого защищал Юрий Дюпин – 0:3. Камилов, получив желтую карточку в первом тайме, был заменен в перерыве, Дюпин провел весь матч и однажды спас свою команду, отбив удара земляка-соперника.

Отметим, что Юрий Дюпин после этого матча впервые получил вызов в сборную России, которая начинает подготовку к стартующему отборочному турниру чемпионата мира 2022 года.

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин за разгромом, который его команда учинила «Ахмату» (4:0), наблюдал со стороны, на поле не появившись.

А настоящим героем тура стал нападающий «Спартака» Александр Соболев. В матче против «Динамо» именно после его паса защитник красно-белых Виктор Мозес сравнял счет, а потом уже сам Соболев ударом с одиннадцатиметровой отметки принес спартаковцам победу – 2:1. Помимо этого, Соболев имел еще несколько возможностей для взятия ворот.

Александр Соболев забивает победный гол в ворота “Динамо”. Фото из сети Интернет.

Александр Соболев, как и Юрий Дюпин, получил вызов в сборную России. Также в нее приглашен воспитанник барнаульского «Динамо», защитник немецкого «Зандхаузена» Александр Жиров. Стартовый матч квалификации ЧМ-2022 сборная России проведет в гостях 24 марта против Мальты. 27 марта команда Станислава Черчесова примет в Сочи Словению. 30 марта Россия сыграет на выезде со Словакией.