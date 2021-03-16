Алтайский филиал РАНХиГС начал строительство третьего корпуса

Здание будет расположено в Барнауле на территории академии по адресу: улица Партизанская, 187.

Третий корпус будет пристройкой к действующему зданию. Он будет находиться рядом с остальными двумя корпусами и спортивной площадкой.

Сейчас на площадке уже есть котлован, закладывается фундамент.

Строительство нового корпуса

Разработкой проекта занимался российский архитектор Александр Деринг. Ректор РАНХиГС Игорь Панарин также принимал участие в его подготовке. Согласно информации, опубликованной на сайте мастерской «Классика», здание будет пятиэтажное с подвалом. Вход будет со внутреннего двора академии.

«Идея метаболизма, которая была заложена еще в прошлом веке японцем Кензо Танге неожиданным образом нашла реализацию в столице Алтайского края. В архитектуре здания можно найти образ растущего Дерева Знаний. Аудитории, как его ветви, выносятся консольно более чем на 4 метра», — описывает проект автор. Такая архитектура будет отвечать имиджу передового вуза Барнаула.

По данным паспорта объекта, работать новый корпус начнёт в 3 квартале 2021 года.

Напомним, Алтайский филиал является одним из 54 региональных структурных подразделений РАНХиГС — крупнейшего в России университета социально-экономического и гуманитарного профиля, по праву занимающего верхние строки во всех национальных рейтингах.











Фото: администрация Барнаула