Медик рассказала, без чего невозможно похудеть

Отсутствие хорошего сна у пытающегося похудеть человека не даст прийти к желаемому результату.

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Руководитель отделения лечения пограничных психических расстройств и психотерапии НМИЦ имени Бехтерева Татьяна Караваева сказала, что люди, которые привыкли укладываться отдыхать после 12 часов ночи, чаще всего имеют лишний вес, чем те, кто засыпает до 11 вечера. У любителей посидеть ночью происходит нарушение баланса нескольких очень важных гормонов, отсюда и проблемы со здоровьем.

Поэтому диетологи, составляя программу похудения для пациента, в перечень указаний пишут «нормализация сна». Режим сна надо наладить перед тем, как начинать ограничивать себя в каких-либо продуктах.

Ночью во время первой фазы сна в гипофизе вырабатывается гормон соматотропин, а без него практически невозможно похудеть, даже при соблюдении ограничений в еде, пишет «Российская Газета» со ссылкой на издание «Доктор Питер».