Прошу рассмотреть: депутат АКЗС попросилась на работу в районную администрацию

Депутат АКЗС Евгения Боровикова, которая совсем недавно со скандалом вышла из партии ЛДПР и вступила в СРЗП (Справедливая Россия – За правду) опубликовала открытое письмо в своём инстаграме, где просит главу городу Вячеслава Франка рассмотреть её кандидатуру на должность главы Октябрьского района.

Боровикова пишет, что после переезда из села Панкрушиха, она долгое время проживала в Октябрьском районе, где активно работала в течении пяти лет, отстаивая права женщин, многодетных семей и матерей одиночек.

Скорее всего на подобное решение Боровикова решилась, чтобы хоть как-то решить своё политическое будущее до сентябрьских выборов. В последнее время эсеров всё активнее покидают члены и активисты партии. Сегодня о выходе из «Справедливой России» заявил Владислав Вакаев.