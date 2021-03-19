Хоккей, закрытие лыжного сезона и не только: обзор спортивных событий предстоящих выходных

Главное событие спортивных выходных – первые матчи ХК «Динамо-Алтай» в плей-офф Кубка Федерации. Соперник – «Красноярские Рыси», начало матчей – в 17.00.

ХК “Динамо-Алтай” сыграет с “Красноярскими Рысями”. Фото Ярослава Махначева.

Запускать зрителей на «Титов-Арену» (пр. Социалистический, 93) начнут в 16.00. Руководство клуба обещает большую шоу-программу. Так, 20 марта в фойе «Титов-Арены» перед игрой пройдет бармен-шоу, а 21 марта болельщиков будет развлекать местная группа «Skайф», исполняющая каверы на группировку «Ленинград».

В субботу, 20 марта, в СК «Победа» (ул. А. Петрова, 146г) пройдет второй день XIII Всероссийских соревнований памяти Николая Щеклеина, заслуженного работника физической культуры и спорта. В нем участвуют юноши 2006−2007 годов рождения, более 150 человек из Алтайского края, Республики Алтай, Хакасии, Томской, Кемеровской и Новосибирской областей. Спортсмены соревнуют в 15 весовых категориях (от 32 кг до 110 кг).

20 и 21 марта в СК «Коммунальщик» (ул. Малахова, 134а к. 3) пройдут матчи четвертого тура первенства России по гандболу в зоне «Сибирь». Вообще этот тур должно было принимать село Усятское Родинского района, но там не оказалось пригодного зала. В соревнованиях принимают участие две местные команды – сборная Алтайского края и коллектив села Усятского. 20 марта краевая сборная сыграет с гостями из Красноярска (начало в 18.00), а Усятское – с представителями Горно-Алтайска (начало в 19.30). 21 марта Усятское сыграет с Красноярском (начало в 9.00), а Алтайский край – с Горно-Алтайском (начало в 12.00). В эти же дни в спорткомплексе «Коммунальщик» параллельно пройдёт ещё и женский гандбольный турнир.

Гандболисты сыграют в СК “Коммунальщик”. Фото Ярослава Махначёва.

В выходные в СК «Обь» (ул. Папанинцев, 96а) пройдет первенство края по тхэквондо (ВТФ) среди юношей и девушек 12−14 лет и юниоров 15−17 лет Начало соревнований в 10:00.

В воскресенье, 21 марта, в поселке Затон состоятся краевые соревнования по скийорингу – гонке мотолыжных экипажей. По правилам мотоциклист тянет за собой на веревке лыжника. За контрольное время заезда, 10 минут, экипаж должен преодолеть максимальное количество кругов по зигзагообразной снежной трассе. По наибольшей сумме набранных кругов будет определен победитель.

В соревнованиях участвуют представители военно-патриотических, туристических и мото-клубов. Начало гонок в 9.30, место проведения – поляна у моста через протоку по дороге из Барнаула в Затон.

В воскресенье всех любителей лыж приглашают на марафон «Барнаул-Зимари-Барнаул». Протяженность трассы составит составит 55 км. В этом году в связи с ковидными ограничениями решено не организовывать массовый старт. Приходите в воскресенье в любое время с 8 до 20 часов на стартовую площадку «Трассы здоровья», чтобы пройти всю дистанцию или только её часть, всей семьей покататься на лыжах в лесу или в удовольствие погулять и подышать свежим воздухом.

На лыжной базе «Динамо» в Барнауле по адресу Змеиногорский тракт, 36 подготовлена лыжня для конькового и классического хода, поэтому специальных требований к прохождению марафона нет. Традиционно на лыжной базе «Динамо», на 5-м и 12-м километрах «Трассы Здоровья» и в селе Зимари будут организованы пункты питания, где можно будет согреться, попить чаю. На базе «Динамо» будет работать теплая раздевалка, где можно переодеться и оставить вещи. Дистанцию будут курировать медработники, а также снегоход для эвакуации, если вы не сможете продолжать марафон и решите сойти с дистанции.

В субботу в Барнауле пройдет закрытие “Народной лыжни”. Фото Ярослава Махначева.

Также напомним, что 20 марта под эгидой Дня воссоединения Крыма с Россией в центре парка закроют зимний сезон проекта «Народная лыжня». Все желающие принять участие в стартах смогут сами выбрать себе дистанцию, которые будут небольшими — до двух километров. Отличившихся в соревнованиях ждут призы и подарки, а зрителей — выступление воспитанников патриотического клуба «Витязь», которые покажут приёмы самообороны без оружия.