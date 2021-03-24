ГУ МВД по Алтайскому краю напомнило о правилах безопасности для детей

Памятку для несовершеннолетних и родителей по профилактике противоправных посягательств в отношении детей и обеспечения их безопасности опубликовала пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Коллаж Александра Ермоловича

Следуя простым правилам безопасности, можно избежать различного рода неприятностей, а также сохранить свое имущество и денежные средства, напоминают в региональном ГУ МВД.

Оставленные без присмотра вещи, демонстрация дорогих гаджетов, другого ценного имущества, незнание и несоблюдение простых правил кибербезопасности – это и многое другое способствует совершению противоправных деяний.

Грабежи. Основные их объекты – мобильные телефоны, сумки, денежные средства, ювелирные изделия и велосипеды.

Меры безопасности:

– не провоцировать, воздерживаться от ношения при себе драгоценных вещей и крупной денежной суммы;

– носить мобильный телефон и другие ценности во внутреннем кармане одежды;

– не стоит сокращать дорогу по безлюдным и слабоосвещенным местам;

– родителям необходимо встречать своих детей, возвращающихся с каких-либо мероприятий в позднее время суток;

– всегда быть бдительными, в особенности в безлюдных местах, держать дистанцию от подозрительных компаний;

– не давать мобильный телефон в руки незнакомым и малознакомым людям;

Карманные кражи. Основной объект – денежные средства, мобильные телефоны. Как правило, местом совершения таких преступлений является общественный транспорт.

Меры безопасности:

– необходимо обращать особое внимание на граждан, садящихся в общественный транспорт, которые активно толкаются при посадке;

– не хранить денежные средства и ценности в задних карманах брюк, сумки нужно придерживать рукой;

– не пересчитывать содержимое кошелька публично;

– быть внимательным в переполненном транспорте, при посещении крупных магазинов и других многолюдных мест.

В случае, если ребенок остался дома один, он не должен открывать дверь посторонним лицам, даже если они представились сотрудниками полиции, работниками коммунальных служб или почты, знакомыми семьи, соседями. При появлении посторонних ребенку рекомендуется создать впечатление присутствия дома взрослых лиц, обратиться к ним вслух, при поступлении вопросов отказаться отвечать на них. Если посторонние предпринимают попытки взломать дверь – необходимо звонить в полицию или родителям, громко кричать через открытое окно и звать на помощь.

При ожидании лифта вместе с незнакомым лицом несовершеннолетнему рекомендуется не входить с ним в кабину лифта. Если же незнакомец насильно пытается ввести ребенка в кабину лифта, необходимо попытаться ударить незнакомца рюкзаком, любым другим предметом, нажать на кнопку «стоп» и выбежать из кабины лифта.

Правила безопасности в Интернете:

– никогда не рассказывай о себе незнакомым людям в Интернете: где ты живешь и учишься, не сообщай свой номер телефона. Не говори никому, где работают твои родители и не называй номера их телефонов.

– никогда не отвечай на сообщения от незнакомцев в Интернете и не отправляй им ответные. Если незнакомый человек предлагает встретиться или пишет оскорбительные, провокационные сообщения – сразу скажи об этом родителям!

– ни в коем случае не открывай ссылки, полученные в смс-сообщениях, электронных письмах, сообщениях от неизвестных пользователей в социальных сетях. Эти ссылки могут привести на зараженные ресурсы сети Интернет.

В 2020 году в Алтайском крае было совершено 240 противоправных деяний с использованием IT-технологий в отношении несовершеннолетних. Из них 31 – мошенничество, 34 кражи, 10 вымогательств. А также 11 преступлений – по ст. 272 Уголовного кодекса Российской Федерации «Неправомерный доступ к компьютерной информации».

Также несовершеннолетнему следует знать:

– не стоит заходить одному в неосвещенный подъезд в темное время суток;

– быть очень осторожным при знакомствах, не соглашаться идти в гости к незнакомцам, не вступать с ними в разговор;

– нельзя одному без сопровождения взрослых садиться в попутный автомобиль, не соглашаться на предложение посторонних подвезти до дома;

– если заметил преследование незнакомого человека – обратиться к сотруднику полиции, при его отсутствии – чтобы привлечь внимание к любому прохожему;

– избегать пересечения на улице с компаниями молодых людей, в особенности, если они находятся в состоянии опьянения.

Своевременное раскрытие преступления и привлечение злоумышленника к ответственности зависит от того, насколько быстро информация о нем поступит в полицию.

В случае совершения противоправного деяния необходимо незамедлительно сообщать об этом в полицию по телефонам: «02», «102» (с сотового) для оперативного реагирования. Либо можно обратиться лично в ближайший отдел внутренних дел или к любому сотруднику полиции.