Первая в этом году премьера состоится в краевом театре драмы

В Краевом театре драмы состоится первая премьера в год векового юбилея театра – спектакль «Жар и холод, или Идея господина Дома» по пьесе бельгийского драматурга Фернана Кроммелинка. Режиссер спектакля – Владимир Золотарь, возглавлявший театр в легендарные нулевые, постановщик золотомасочного «Войцека».

Фото предоставлено Алтайским краевым театром драмы

Пьесу Кроммелинка для праздничного сезона выбрали не случайно. В ее природе заложена мощная игровая стихия, сочетающая азарт комической интриги с глубиной драматического подтекста. К тому же эта пьеса очень чувственная, иррациональная, с гиперболическим отчаянием и внутренней болью. Кроме того, в этом материале режиссера привлек нетривиальный взгляд автора на парадоксы любви, ведь «Жар и холод» – это еще и захватывающая во все времена история женской ревности.

Художник спектакля – Наталья Зубович (Санкт-Петербург), художник по свету – дважды номинант национальной премии «Золотая маска» Александр Рязанцев (Санкт-Петербург). Помимо сильной постановочной команды, в спектакле заняты молодые и совсем молодые актеры. В главной роли страстной Леоны – Анна Бекчанова.

Показы спектакля пройдут 26, 27, 28 марта, 4 и 25 апреля.