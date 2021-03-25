Проигрывать больше нельзя: «Динамо-Алтай» в шаге от вылета из Кубка Федерации

В среду и четверг в Красноярске прошли очередные матчи полуфинальной серии Кубка Федерации между барнаульским ХК «Динамо-Алтай» и местными «Красноярскими Рысями». Напомним, на выходных команды обменялись в Барнауле победами.

“Динамо-Алтай” дважды уступило “Красноярским Рысям”. Фото с сайта altaisport.ru

На берегах Енисея же оба раза сильнее были гости. Поражения в первом матче получилось чрезвычайно обидным. Барнаульцы открыли счет в середине третьего периода и удерживали преимущество почти до конца игры, но за секунду до финальной сирены «Рыси» сравняли счет, а в овертайме забили победный гол – 2:1.

Сегодняшний матч получился более богатым на голы. В первом периоде красноярцы открыли счет, во второй двадцатиминутке динамовцы восстановили равновесие, а потом и вышли вперед, но еще до перерыва барнаульцы успели пропустить дважды. В заключительном периоде, поймав гостей на контратаке, «Рыси» забили в четвертый раз, а под занавес матча, когда в составе барнаульцев появился шестой полевой игрок вместо вратаря, красноярцы забили и пятую шайбу – уже в пустые ворота – 5:2.

«Красноярские Рыси» повели в серии со счетом 3:1. С учетом того, что серия длится до четырех побед одной из команд, у барнаульцев больше не осталась право на ошибку. Следующее поражение оставит их за бортом турнира. Новая встреча ХК «Динамо-Алтай» и «Красноярских Рысей» состоится в Барнауле 28 марта.

Ранее мы рассказывали, что “Динамо-Алтай” в следующем сезоне может перейти в более серьезную лигу – чемпионат ВХЛ.